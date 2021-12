Valtuustosta viisaita: Maankäyttöpolitiikalla lisää verotuloja

Kaupunginvaltuuston 13.12. vahvistama talousarvio asettaa Kajaanille haasteen. Mistä kaupunkimme voisi säästää, kuinka voisimme tuottaa palveluita kustannustehokkaammin, ja mistä saisimme lisätuloja?

Kajaanin tulot koostuvat veroista, valtionavusta ja asiakasmaksuista. Tulojen lisääminen on valtuutetuille mielekkäin, joskin vaikein keino tervehdyttää taloutta. Nykyisellä veroasteella veronkorotukset eivät ole kestävä vaihtoehto, sillä ne kasvattavat Kajaanissa asumisen kustannuksia. Verotulojen kasvattaminen ilman veronkorotuksia onnistuu ainoastaan houkuttelemalla lisää työssäkäyviä keski- ja suurituloisia ihmisiä Kajaaniin.

Työpaikkoja meillä jo on, mutta maankäyttöpolitiikka sisältää tarpeettomia rajoituksia. Esimerkiksi lupien saaminen talviasuttavien vapaa-ajanasuntojen muuttamiseen vakituisiksi asunnoiksi on vaikeaa. Kajaanin maankäyttöpolitiikkaa vapauttamalla voimme houkutella uusia, työssäkäyviä asukkaita kaupunkiimme. Uusien omakotitalojen ja asukkaiden myötä kiinteistöveroa ja kuntaveroa kertyy enemmän.

Moni haaveilee maaseutumaisesta asumisesta kaupunkien läheisyydessä. Kajaanissa on mitä parhaimmat mahdollisuudet vastata tähän tarpeeseen. Sen vuoksi Kajaanin kylät eivät saa olla jatkuvan palvelujen leikkausuhan alla. Vuolijoen koulun tilanne on saatu rahoitettua. Sama tulee tehdä Jormuan koulun ja Vuolijoen sote-palvelujen kohdalla.

Kaupunki on myöntänyt takauksia nopeiden nettiyhteyksien rakentamiseen Vuolijoelle, sekä remontoinut Vuolijoen päiväkodin koulun yhteyteen. Seuraava askel on mahdollistaa nopeiden nettiyhteyksien rakentaminen Jormuan ja Kuluntalahden alueille. Valtio on panostanut Jormualle rakentamalla kauan kaivatun kevyenliikenteenväylän. Nyt on kaupungin vuoro varmistaa Jormuan kylän elinvoimaisuus koulun säilymisen ja nopeiden internetyhteyksien avulla.

Nyt tehtävien päätösten hyödyt näkyvät vasta vuosien päästä. Päätöksiä täytyy kuitenkin tehdä, jotta seuraavalla valtuustokaudella taloutemme olisi kestävällä pohjalla. Toivonkin tämän valtuuston jäävän historiaan Kajaanin talouden tervehdyttäjänä.

Otetaan hengähdyshetki vaalihumusta ja politiikasta. Nautitaan talvesta, perheen ja ystävien seurasta ja ladataan akkuja tulevaa vuotta varten. Hyvää joulunaikaa!

Kirjoittaja on kaupunginvaltuuston jäsen.