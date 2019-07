Valtuustosta viisaita: Me kulttuurinvastustajat?

Kuluneen kevään ja kesän aikana on Kajaanissa ja Kainuussa keskusteltu kulttuuritiloista ja itse kulttuuristakin kohtuullisen paljon. Kajaanissa ainakin päättäjien keskeinen aihe on ollut uuden teatteritilan rakentaminen. Kuntalaisten kiinnostus tähän aiheeseen on ollut toistaiseksi vähäistä, jos sitä voi päätellä julkisuudessa olleiden kommenttien perusteella.

Teatteriväen vaatimukset uuden teatteritalon ja nykyaikaisten sekä turvallisten työtilojen osalta ovat ymmärrettävissä. Rakentamisen aikataulun osalta on kuitenkin ilmennyt joillakin tahoilla lievästi ilmaistuna malttamattomuutta. Samoin ymmärrys uuden tilan kustannuksista ja etenkin sen ylläpidosta vaikuttaa olevan joillekin tahoille vähämerkityksinen asia.

Kun päättäjät joutuvat kuitenkin vireillä olevien säästötoimenpiteiden lisäksi taiteilemaan suuren teatteritalon investoinnin kanssa, on esiin kaivettu jälleen kerran päättäjiin kohdistuva kulttuurinvastustaja-kortti.

Myös mediassa on esitetty vaatimuksia kulttuuriin investoimisesta.

On syytä tiedostaa, että käyttäjä maksaa kulttuuripalveluista suhteessa vähiten ja veronmaksaja puolestaan eniten per käyntikerta.

Kajaani on kaikkien luotettavien mittareiden mukaan vahvasti kulttuuriin satsaava kaupunki.

Vuonna 2013 tehdyn selvityksen mukaan Kajaani oli 25:n tutkitun kaupungin joukossa toiseksi eniten kulttuuria rahoittava kaupunki. Vuonna 2017 Kajaanin oli tuolla listalla viidentenä.

Vaikea ymmärtää puheita siitä, että Kajaanissa ei olisi satsattu kulttuuriin ja kulttuuritiloihin rahallisesti ja että päättäjät olisivat kulttuurin vastustajia.

Toki erilaisia painotuksia eri palvelujen tarjonnan osalta meillä kullakin päättäjällä on, mutta suoranaisiin kulttuurin vastustajiin en ole vuosien varrella törmännyt. Vähenevän väestön maakunnassa on itse kunkin vastuullisen päättäjän mietittävä rahoituksen riittävyyttä myös tulevaisuudessa.

Pelkkä teatteritalo on sinänsä vanhanaikainen malli ratkaista kulttuurintarjontaa kuntalaisille.

Esimerkiksi Jyväskylässä ja Espoossa haetaan ratkaisua, jossa kaupungin taide- ja kulttuuritarjonta on aikomus koota yhden katon alle palvelemaan paremmin kuntalaisia. Samalla nämä palvelut halutaan tuoda keskelle kaupunkia elinvoiman parantamiseksi ja ylläpitämiseksi.

Olisikohan Kajaanissakin järkevää miettiä tällaista monitoimitaloa, jolloin säästettäisiin tilakustannuksissa sekä tulevissa peruskorjauskustannuksissa? Samalla voitaisiin vahvistaa kaupungin keskustan vetovoimaa, jota kipeästi Kajaanissa kaivataan.