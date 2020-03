Valtuustosta viisaita: Megatrendejä 2020-luvun Kajaanissa

Megatrendit muuttavat maailmaa, mutta olemmeko me valmiita? Ja nyt ei ole kyse meille tuulipukukansalle tarjoteltavasta huippumuodista vaan kaikkia Telluksen ihmisiä koskevista muutoksista.

Megatrendit ovat lyhyesti määriteltynä maailmanlaajuisia sekä väistämättömiä kehityskulkuja. Ne muokkaavat koko maailmaa ja ovat tieteellisesti todennettuja. Megatrendien tuomat muutokset ovat varmoja ja ne voivat olla hämmästyttävän nopeita. Muutoksen johdosta syntyy tyypillisiä "uhka vai mahdollisuus" – tilanteita, joita nyt pelkistetysti kajaanilaisen vaikuttajan näkökulmasta pohdiskelen.

Ilmastonmuutos on megatrendeistä tutuin. Ilmastonmuutoksen vaikutuksista jokainen on omassa arjessaan tietoinen. Maapallolla tullaan tulevaisuudessa kamppailemaan puhtaasta vedestä, ruoasta ja energiasta. Kajaanilaisille maantieteellinen sijainti ja omavaraisuus tuottavat turvaa. Huoltovarmuutemme on korkealla tasolla, erilaisiin kriiseihin on varauduttu ja sijaintimme tasaa ilmastonmuutoksen vaikutuksia. Voimme sopeutua ajan saatossa.

Megatrendejä ovat myös väestöilmiöt ja siihen keskeisesti kytkeytyvä kaupungistuminen. Suomessa ja Euroopassa väki vanhenee ja vähenee, esimerkiksi Afrikassa sen sijaan väestö kasvaa. Työikäiset ja vanheneva väestö muuttavat kaupunkeihin uuden työn, teknologioiden ja parempien palveluiden perässä, ulkomailta tapahtuvaa maahanmuuttoa unohtamatta. Suurkaupunkien vaikutusvalta kasvaa siten, että ne haastavat jopa valtion suvereniteetin eräissä asioissa. Päätösvaltaa siirtyy valtioilta kaupungeille.

Kajaani on Kainuun maakuntakeskus, mutta sen ei oleteta pärjäävän tässä kilpailussa suuremmille kaupungeille. Kampoihin me voimme kuitenkin laittaa kovalla mainetyöllä, jonka perusta on työperäisessä maahanmuutossa, sujuvassa arjessa, puhtaassa luonnossa ja paremmassa elämänlaadussa.

Muina tärkeinä megatrendeinä nostaisin esiin digitalisaation ja kiihtyvästi kasvavan teknologian. Tulevaisuudessa palvelut ja esineet ovat kytkettynä internetiin, jolloin ihmisten fyysisen sijainnin ja jopa olemuksen merkitys vähenee. Digitalisaatio muuttaa myös turvallisuutta ja se voi kaventaa ihmisten yksityisyyttä. Kajaanissa tullaan panostamaan vahvasti nykyteknologiaan siten, että me tarjoamme maailmanlaajuisesti laadukkaita palveluja ja markkinoimme sujuvaan arkeen liittyviä etätyömahdollisuuksia.

Miten megatrendeihin tulee suhtautua? Megatrendejä pitää käyttää hyväksi kaikessa tulevaisuuden suunnittelussa. Joudumme väistämättä sopeutumaan niihin. Joissakin tapauksissa nopea muutos lienee paras. Osassa megatrendeistä vaikutuksia kannattaa hidastaa ja väistämätöntä lykätä hallitun sopeutumisen mahdollistamiseksi. Onneksi tulevaisuus tulee päivä kerrallaan. Jatkossakin me voimme megatrendit huomioiden pukeutua siihen mukavantuntuiseen tuulipukuun - sujuvasta arjesta nauttien.

Kirjoittaja on Kajaanin kaupunginvaltuutettu.