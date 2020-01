Valtuustosta viisaita: Meillä on täällä kaikkea!

Joulukuun lopussa Kajaanin komealle rautatieasemalle juna tuo entisen kainuulaisen. Tervehdysten jälkeen hän huudahtaa: "Teillä on täällä sitten kaikkea!". Aluksi tietysti ajatus kaikesta naurattaa, että niinpä varmaan etelän kasvukeskukseen verrattuna, mutta kun lausetta alkaa tarkemmin miettiä, siinä on kyllä ideaa.

Meillä on hieno historia, jota upea jokivarsi komeasti juhlistaa. Olemme kajaanilaisina eläneet muinaisten rajasotien, tervakaupan kulta-ajan, metsäteollisuuden kehityksen, vaikeiden vaaran vuosien, Suomen hyvinvointiyhteiskunnan kasvun ja nykyisen digimaailman kehityksen keskipisteessä. Kaupunkikeskustamme on elävä ulkoilmamuseo, jossa 369-vuotinen historia näkyy jokaisena päivänä. Muistammeko nauttia siitä?

Meillä on maailman uusin sairaala. Se on valoisa, moderni, ekologinen ja toiminnallinen. Jokainen kainuulainen saa siellä varmasti tilanteeseensa sopivinta hoitoa. Uudessa sairaalassa synnytetään, leikataan monia vaivoja ja nopeasti diagnosoidaan sairaudet, jotka vaativat tarkempaa hoitoa muualla.

Meillä on yksi valtakunnan komeimmista vesiliikuntakeskuksista, ihan kaupungin itsensä omistama ja pääsymaksuiltaan varsin kohtuullinen. Sen lisäksi 5 minuutin matkan päässä keskustasta voi luistella kahdessa hallissa, hiihtää satoja kilometrejä pitkillä baanoilla, pelata jalkapalloa ja pesäpalloa kesät talvet sekä harrastaa lähes 300:a eri liikuntalajia 70:ssä eri seurassa tai yrityksessä laadukkaissa ja nykyaikaisissa tiloissa.

Meillä on erinomaiset opetustilat niin peruskoulussa, toisella asteella kuin omassa ammattikorkeakoulussa. Kaupunki on satsannut viimeisinä vuosina lähes sata miljoonaa euroa julkiseen rakentamiseen, joka on parantanut niin kaupunkilaisten kuin työntekijöiden arkea huomattavasti.

Meillä on luonto lähellä. Jokaisesta kodista pääsee viiden minuutin kävelyllä keskelle luontoa. Meillä on metsiä, vesistöjä, upea Ärjän saari ja vaarakin keskellä kaupunkia. Silti meillä on tiivis keskusta täynnä monia palveluja: erikoisliikkeitä, marketteja, ravintoloita, teatteri, elokuvateatteri, museoita ja muita monipuolisia kulttuuririentoja. Lisäksi kaupunki tukee ja mahdollistaa Runoviikon, useiden harrastajatapahtumien ja valtakunnan tason musiikkitapahtuman järjestämisen. Onpa aivan kaupungin sydämeen nousemassa uudisrakennuskin parantamaan asukkaiden arkisia ostoksia. Ja kaikkiin näihin palveluihin ja tapahtumiin mahtuu lyhyellä varoitusajalla sekä ruuhkitta.

Liikenneyhteydet maakuntaamme ja keskuskaupunkiin ovat loistavat: viitostie sujahtaa läpi, juna tuo ja vie niin etelään kuin pohjoiseen, lentäen on reilussa tunnin pääkaupungissa. Tänne on helppo tulla!

Meillä on siis täällä kaikkea. Mikä sai eteläsuomalaisen lausahtamaan tuon maagisen lauseen? No se, että kaiken yllämainitun lisäksi meillä oli tänäkin vuonna myös lunta ja talvi.

Kajaanin mainetyötä voimme tehdä jokainen – kehumalla omaa kotikaupunkia.

Kirjoittaja on Kajaanin Kokoomuksen hallituksen jäsen. Hän ei toimi kaupunginvaltuustossa.