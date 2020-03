Valtuustosta viisaita: Merten mietteitä

Vaikka kohta kaikki mahdollinen on suljettu, voimme Kajaanissa nauttia puhtaasta luonnosta ja luonnonläheisistä liikunta paikoista. Kajaanin alueen retkeily- ja MTB-reitit ovat hyvässä kunnossa, nuotiopaikkojen puuhuoltoa on tehostettu Vimpelinlammen sekä Ruuhijärven virkistysalueilla.

Ruuhijärvellä voi käydä pilkkimässä komeita kirjolohia pöydän antimiksi, kunhan vain muistaa lunastaa kalastusluvan, Ruuhelta saa lupia klo 8-10 arkipäivisin.

Ruuhella on myös loistava mahdollisuus käydä laavuilla makkaran paistossa.

Kajaanihallin ja Lehtikankaan monitoimitalon ulkokuntosalit sekä Frisbeegolf -radat ovat käytettävissä.

Kaukaveden liikunnanohjaajien koti- ja ulkoliikuntavinkkejä löytyy Kaukaveden Youtube-kanavalta ja pyörätiet ovat ainakin suurimilta osin sulaneet.

Liikuntatoimi kaupungin muiden yksiköiden kanssa panostaa paljon näissä hankalissa olosuhteissa ulkoliikuntaan.

Kajaanin kaupungin energiayhtiön vähemmistöosuuden myynnistä johtuen on kaupungin yleisnäkymät hyvät ylijäämien ja vahvan taseen vuoksi.

Vaikka lainamäärä asukasta kohden on mielestäni suuri (3651€/asukas) , on vastaavasti sijoitus-ja rahoitusvarallisuus muhkea yhteensä 224,5 miljoonaa euroa.

Peruspaveluiden osalta tällä hetkellä talous on alijäämäinen. Siitä johtuen on tehty korituksia ajatellen 2022 vuoden loppuun mennessä tapahtuvaa talouden tasapainottamista.

Niinköhän on, että ne koritukset ovat vielä päivän tasaisia johtuen tästä täysin yllättäen tulleesta, koko mailmaa koskevasta epidemiasta. Pääasia on kuitenkin se, että meillä päättäjinä on uskallusta tehdä nopeita päätöksiä koronan suhteen jos niitä tarvitaan.

Nyt on aika toimia kaikkien kajaanilaisten turvallisuuden ja hyvinvoinnin eteen.

Toivoisin kaikkien ikäisten kajaanilaisten noudattavan prikulleen koronaepidemian ohjeistuksia, jotka löytyvät Kajaanin kaupungin nettisivulta. Kuitenkin nyt on tärkeintä pitää kaikki mukana Kajaanin jengissä. Pistetään virukset kontalleen porukalla.

Kirjoittaja on Kajaanin kaupunginvaltuutettu.