Valtuustosta viisaita: Minne tuuli kuljettaa?

Käkisaarentien varrella sijaitsee Önkkörin lintutorni. Kodassa nautittujen nokipannukahvien jälkeen käppäilen rauhassa ystävättäreni kanssa, rupatellen samalla Vuolijoen alueen tulevaisuudesta. Ympärillä huojahtelee syksyn oranssiksi maalaamat heinät. Ruskapuut heijastuvat vesiuoman tyynestä pinnasta.

Jostain kauempaa kuuluu liikenteen melu. En erota sen seasta tuulimyllyjen huminaa. En tunne maan tärinää. Lähistöllä on kuitenkin tuulivoimapuisto ja lisää on suunnitteilla.

Eräs kuntalainen soitti minulle ja kysyi, tahtoisinko itse asua tuulimyllyn vieressä. Siihen voin vastata, että en tiedä. Sen tiedän, että olen uusiutuvan energiatuotannon kannalla.

Me tarvitsemme uusiutuvaa energiaa. Meidän on päästävä irti fossiilisista energiamuodoista. Tuulivoimaloiden lisäksi tarvitsemme aurinkoenergiaa sekä biokaasulaitoksia. Haluaisin, että meillä on elinkelpoinen maapallo lapsillemme vielä vuosien päästäkin.

Olen kotoisin Manamansalosta, humisevien korpimetsien ja kultaisimpien hiekkojen ympäröimältä saarelta keskeltä Oulujärveä. Se on paikka, jonka rannoilla voit tuijottaa järvenselkää, tuulettaa mieltä ja antaa murheiden huuhtoutua loputtomien vaahtopäiden mereen. Se on paikka, jonka rannoilta voit ihailla päättymätöntä tähtimerta.

Ajatus siitä, että tämä maisema täyttyisi iltaisin välkkyvistä punaisista valoista laittaa minut pohtimaan asiaa tarkemmin.

Kajaanissa on valmisteltu tuulivoimaohjelmaa 2035. Tarkoituksena on, että tuulivoimapuistoja rakennetaan Kajaaniin hallitusti, luontoarvoja kunnioittaen. Tuulivoimaloita ei kuitenkaan havitella ainoastaan ilmastoasioiden ja energia-riippumattomuuden nimissä. Niitä havitellaan alueellemme muhkeiden kiinteistöverotulojen toivossa.

Työn alla olevassa tuulivoimaohjelmassa arvioidaan, että esimerkiksi Kajaaniin rakennettavista sadasta tuulimyllystä saatava kiinteistöverotulo on keskimäärin 1,6 miljoonaa euroa joka vuosi, kahdenkymmenenviiden vuoden ajan. Varsinaisesti itse sähkö tai siitä saatu tuotto ei jää meidän hyödyksemme vaan energiayhtiöiden voitot valuvat suureksi osaksi ulkomaalaisten sijoittajien taskuihin.

Onko myllyjen tuoma hyöty Kajaanin kuntalaisille loppujen lopuksi pisara Oulujärvessä?

Arvoisat päättäjäkollegat! Miten olisi, jos mentäisiin ilta-aikaan, tuulisella säällä, myllyjen luokse, kilometrin, toisen ja kolmannenkin päähän? Käytäisiin kuuntelemassa, käytäisiin katsomassa.

Pohdittaisiin sitten yhdessä, minne tuulivoimapuistoja kannatta meidän sijoittaa. Sitten voimme päättää, minne tuuli kuljettaa.

Kirjoittaja on kaupunginvaltuuston jäsen.

Tiina Kyllönen (sd.)