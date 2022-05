Valtuustosta viisaita: Mistä vetovoimaa Kainuun hyvinvointialueelle?

Maailma on muuttunut merkittävästi viimeisten kuukausien aikana eikä tähän ole täällä Kainuussa voitu mitenkään vaikuttaa. Sota Ukrainassa on nostanut energian sekä ruuan hintaa sekä joidenkin tavaroiden saatavuutta. Aivan normaaliin elämiseen on useilla tullut pelko tai iso huoli, miten jatkossa pärjätään.

Vuoden 2023 alusta voimaan tulevan sote-uudistuksen pitäisi mm. parantaa palvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta, turvata ammattitaitoisen työvoiman saanti sekä hillitä kustannusten kasvua.

Tällä hetkellä edellä mainitsemani asiat ovat kuitenkin vielä toiveajattelua. Hoitoon pitää jonottaa, kustannukset nousee, lääkäreitä, hoitajia sekä pelastajia ei vaan meinaa tänne maakuntaan tietä löytää. Olisiko opasteiden parantamisen tai lisäämisen aika?

Sosiaali- ja terveysalan henkilöstö siirtyy hyvinvointialueelle ns. vanhoina työntekijöinä, joilla on ollut mahdollisuus osallistua omaa työpaikkaa koskevaan kyselyyn. Toivottavasti kyselyn tulokset johtavat sellaiseen lopputulokseen, jossa työssä jaksaminen paranee, jolloin myös pitovoima säilyy alalla.

Kainuun kunnissa ihmisten keski-ikä on maan korkeimpia. Ehkäpä siitä syystä myös sairastavuus on maamme korkeimmasta päästä. Välimatkat on pitkiä paikasta toiseen, mikä tuo oman haasteen toimintoja ajatellen. Sujuvat sosiaali- ja terveyspalvelut mahdollistavat ikäihmisten asumisen kotona, mikä on myös kustannuksiltaan edullisinta.

Haasteita riittää, mutta tiedän sen, että suuri joukko ihmisiä tekee lujasti töitä, jotta eri toiminnot siirtyy hyvinvointialueelle mahdollisimman hyvin.

Pyritään unohtamaan vanha malli ajatella, koska se ei toimi tänään.

Kirjoittaja on kaupunginvaltuuston jäsen.