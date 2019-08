Valtuustosta viisaita: Miten myydä Kainuuta ja Kajaania?

Keväällä käytiin keskustelua Kainuun markkinoinnista. Kajaanilla on tuore kaupunkistrategia. Mielikuvamarkkinointi tällaisissa asioissa ei ole helppoa. Miten erottua joukosta ja miten luoda alueelle omaa identiteettiä? Mielestäni toimittaja Niki Räsänen osui 11.7.2019 Kainuun Sanomien kolumnissaan oikeimpaan. Hän - ulkopuolisin silmin - ihmetteli samalla tavalla kuin lapsi keisarisadussa: Keisarilla ei ole vaatteita. Nyt luonto ja sen kauneus on otettu kärkiteemaksi, mutta kaunista luontoa on samalla tavalla kaikkialla Suomessa, eikä myyty kuva ole poikennut millään tavalla erottuvana muusta Suomesta.

Markkinointiin pitää löytyä sellaista, joka erottuu muista, on täkäläisen identiteetin mukainen ja vahvistaa sitä edelleen ja perustuu tosiasioihin, kaupungin ja maaseudun ilmeeseen ja historiaan.

Sellaisiin asioihin, joita ei muilla ole ja jota ei voi ottaa meiltä pois.

Kajaani ja Kainuu poikkeavat edellä kuvatuilla lähtökohdilla muista myönteisesti edukseen. Nykyinen väestö on selvinnyt täällä 500 vuotta monista vastoinkäymisistä selviten, mikä nostaa suomalaisen sisun täällä omalle tasolleen. Kainuu - reuna- ja raja-alue - asutettiin pysyvästi rappasotien jälkeen ja uudisraivattiin. Nälkämaan laulu on tästä onnistunut kuvaus ja lisäksi kaikkien suomalaisten mielestä paras maakuntalaulu. Kajaanin linna uhmasi isovihan aikana viimeisenä Venäjän ylivoimaista armeijaa vastaan aivan kuin pieni gallialaiskylä Asterixin seikkailuissa Rooman legioonia vastaan.

Kalevalaa kerätessään ja luodessaan Elias Lönnroth asui täällä 21 vuotta ja kirjoitti Kalevalan täällä. Ei missään muualla. Kalevala on ollut vahvin sysäys suomenkielelle ja suomalaiselle kulttuurille ja on vaikuttanut paljon Suomen rajojen ulkopuolellakin.

Jättiläinen Daniel Kajanus sai nyt oopperallaan ansaitsemansa huomion, mutta jättiläisiä on ollut muitakin. Paltamon jättiläisten maa kivimiehineen on markkinoinnissa myönteinen poikkeus, kun kaikki jättiläiset ja taustat osataan tässä yhteydessä nostaa esiin. Jättiläisiä on ollut muitakin, eivätkä vähämerkityksellisimpiä ole hengen jättiläiset Eino Leino, Ilmari Kianto, Veikko Huovinen, Urho Kekkonen ja monet muut.

Talvisodan puolustustaistelut ja Raatteen tie pitää aina sopivasti muistaa. Ja edellä kerrottu on vain pieni pilkahdus kainuulaisuudesta. Ja tänäänkin Kainuussa on paljon sellaista, mitä muualla ei ole.

Mutta osaammeko me huolehtia kaikesta rikkaasta perinnöstämme? Tuntevatko kainuulaiset rikasta ja poikkeavaa historiaansa ja osaammeko kertoa siitä muille?

Kalevala ei näy meidän katukuvassa mitenkään. Linnan rauniot on yhä vain alennustilassa sillan tukipilarina. Se häpeä olisi pitänyt korjata jo ajat sitten ja tulevaisuudessa linna pitäisi entisöidä parhaimman aikansa mukaiseksi.

Lönnrothin talo purettiin Anttilan/Dressmannin kohdalta. Viimeksi on pantu maan tasalle linja-autoaseman rakennus, johon on liittynyt niin monia muistoja Kajaaniin tulosta ja lähdöistä. Sairaalanmäen torni häviää kuin Vimpelin hyppyrimäki. Suru tulee puseroon ja myönteiset mielikuvat häviävät.

Eli, kotiseutumme mielikuvan rakentaminen on kiinni myös meistä kaikista itsestämme, mutta etupenkin päättäjiltä tietysti vaadimme eniten.