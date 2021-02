Valtuustosta viisaita: Nyt on aika vaikuttaa

"Kiitos puheenjohtaja, arvoisat valtuutetut ja muut läsnäolijat."

Tämän lauseen sanominen ensimmäisen kerran jännitti ja kaihersi kurkkua. Ja syystäkin jännitti, koska kuntalaisemme olivat valinneet minutkin mukaan päättämään meidän yhteisistä asioistamme. Ja nyt me haluamme mukaan myös sinut!

Sellaiset ajatukset, kuin "en voi lähteä mukaan, en ymmärrä, en osaa", ovat turhia huolia. Politiikkaa ei tehdä yksin. Valtuutettuja on 51 ja kaikki päätökset tehdään yhdessä.

Tokikin asioita tarkastellaan erikannoilta ja asioista voidaan olla hyvinkin paljon erimieltä, mutta silti, päätökset tehdään yhdessä eikä kukaan jää yksin. Yhteistyötä tehdään yli puolue rajojen. Ja tekemällä oppii.

Puoluerajoja ylittävästä yhteistyöstä esimerkkinä haluaisin kertoa ympäristöteknisen lupajaoston toiminnasta.

Jo heti valtuustokauden alusta asti olemme tehneet lupajaoston kanssa tiiviisti yhteistyötä. Asioihin perehdyttiin yhdessä. Jäsenten kanssa kävimme tutustumassa niihin paikkoihin, joita päätöksentekomme koski.

Viimeisin yhteinen päätöksemme oli, että päätimme myöntää luvan muuttaa loma-asumisen paikka vakituiseksi asumiseksi. Teimme päätöksen yhdessä, puoluetaustasta riippumatta kuntalaisen hyväksi.

Kuntapolitiikassa päätökset eivät tietenkään aina ole kivuttomia. Esimerkkinä tästä on Loisteen myynti. Päätöksessä oli monta puolta, kuten kunnan talouden parantaminen myyntituloilla. Kääntöpuolena taas oli omistuksen osuuden pienenemiseen liittyvät seikat: Tulevat hinnankorotuspaineet, ja kunnan sijoitustuottojen lasku pitkässä juoksussa. Näitä vaikeitakin päätöksiä tehdään yhdessä.

Me voimme vaikuttaa asioihin, me voimme hankalissakin tilanteissa löytää uusia ratkaisuja, ja nyt on se aika, kun sinunkin kannattaa vaikuttaa. Tee se äänestämällä tai lähtemällä itse ehdolle kuntavaaleihin.

Ehkäpä ensi kesänä juuri sinä vähän jännität, avaat mikrofonin ja sanot: "Kiitos puheenjohtaja, arvoisat valtuutetut ja muut läsnäolijat."

Ja hei! Kiitos yhteistyöstä 50- vuotias Koti-Kajaani ja onnea!

Kirjoittaja on Kajaanin kaupunginvaltuuston jäsen.