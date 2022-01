Valtuustosta viisaita: Onnea Kainuun hyvinvointialue, olet pian aikuinen!

Historian ensimmäiset aluevaalit ratkesivat viime sunnuntaina. Kiitos kaikille rohkeille mukana olleille ehdokkaille sekä onnea ja voimia valituille valtuutetuille!

Kainuun sote-alue ei ole kuitenkaan vastasyntynyt. Sote on syntynyt jo vuonna 2005, joten nykyään se alkaa olla jo teini-iän ohittanut nuori aikuinen. Kainuun yhteinen pelastuslaitoskin porskuttelee jo pitkästi toisella kymmenellä. Synnytystuskat, vaihteleva vauva-aika, uhmaikäisen toilailut ja peruskoululaisen taival on siis takana. Kainuun sotealue on valmis elämään! Vai onko?

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuolto on maan kalleinta asukasta kohden mitattuna. Nykymenolla kulut ovat kasvaneet viime vuosina noin 10 miljoonaa vuodessa, kun taas maksajat ovat vähentyneet tasaista noin tuhannen asukkaan vuositahtia. On siis viimeinen hetki tehdä päätöksiä ja valita suunta, mitä me nuorukaiseltamme haluamme. Haluammeko, että Kainuu ajautuu isojen poikien porukoihin ja katoaa sinne vähäiseksi juoksupojaksi? Vai haluammeko sittenkin säilyttää oman päätösvallan asioissamme, oppia uusia tapoja tarjota asukkaillemme julkisia palveluja ja varttua tasapainoiseksi aikuiseksi koko ajan muuttuvassa maailmassa.

Nyt on tekojen aika. Lapsuus on ohi ja Kainuu joutuu ottamaan itse vastuuta omasta tekemisestään karsimalla palveluverkkoa rankalla kädellä, panostamalla henkilöstön hyvinvointiin ja arvostukseen sekä tsemppaamalla kansalaiset huolehtimaan itsestään entistä paremmin. Hyvinvointialueen saaman rahoituksen pitää riittää elämiseen ja olemiseen. Isien ja äitien rahapusseille ei enää ole asiaa. Kuntapolitikoinnin aika on ohi. Onneksi on vielä pakollista oppivelvollisuutta muutama vuosi jäljellä. Voimme vielä oppia elämään siivosti ja kunniallisesti.

Sillä me kaikki olemme Kainuu. Me itse päätämme Kainuun hyvinvointialueen elämän suunnan.

Kirjoittaja on kaupunginvaltuuston ja -hallituksen jäsen.