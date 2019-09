Valtuustosta viisaita: Päätöksenteon ei pidä olla teatteria

Kajaanin teatterin tilaratkaisu on aiheuttanut paljon keskustelua kuluvan valtuustokauden aikana. Uudisrakennuksesta on helppoa olla jotain mieltä, puolesta tai vastaan.

Olin jäsenenä teatterin investointiratkaisua valmistelevassa työryhmässä, jossa pyrittiin löytämään mahdollisimman kustannustehokas teatteriratkaisu ja muodostamaan tahtotila "Millainen on Kajaanin tulevaisuuden teatteri". Työryhmän työskentelyssä oli muutama ongelma: tehtävänanto oli hieman turhan laaja ja suunnittelussa oli ns. "piikki auki", koska työryhmän tehtäväksi jäi määritellä kokonaiskustannusraami.

Useita eri vaihtoehtoja käsiteltiin ja työryhmä päätyi tehtävänannon nimissä ehdottamaan reilun 17 miljoonan euron teatteritalon rakentamista. Ehdotus oli eräänlainen kompromissi teatterin toiveiden ja toisaalta haastavan taloustilanteen välillä. Nyt kun Kajaanin kaupungin taloutta on tarkasteltu myös ulkopuolisen konsultoinnin avulla, on selvää, että uuden teatteritalon rakentaminen on liian kallis paukku Kajaanille.

Tosiasia on , että nykyinen teatteritalo on mittavan peruskorjauksen tarpeessa. Olen sitä mieltä, että kaupungin työntekijöiden ei tule joutua työskentelemään huonossa sisäilmassa tai tiloissa, jotka eivät täytä työturvallisuusvaatimuksia. Teatteriasiaa ei voida kuitenkaan käsitellä kokonaistaloudesta erillisenä asiana, joka kustannetaan hyvällä tahdolla ja lämpimillä ajatuksilla. Valtuustolla on valta päättää investoinneista, mutta myös vastuu verorahoista.

Kukaan ei ole onnistunut kertomaan, miten uudisrakennuksesta koituva vuosittainen reilun miljoonan euron käyttötalousmenoerä kustannettaisiin.

Kajaani sopeuttaa toimintaansa yt-neuvotteluidenkin keinoin. Talous tulee saada tasapainoon ja se vaatii monenlaisia rakenteellisia muutoksia ja kipeitäkin päätöksiä. Toimialoilla mietitään nyt kuumeisesti, mitä palveluita säilytetään, mitä muutetaan ja mistä luovutaan. Samaan aikaan useista lähivuosien isoista investoinneista johtuen kaupungin velkamäärä on tapissa. Budjetin valmistelu olisi helpompaa, jos voisimme elää pelkästään nousukautta ja tarjota kaikille kaikkea kivaa.

Toivon, että keskustelu tunteita herättävästä tilaratkaisusta ei mene teatteriksi päättäjien, virkamiesten tai mediankaan osalta. Turhat provokaatiot eivät edistä asian käsittelyä. En ole kuullut kenenkään valtuutetun ehdottaneen, että teatteritoiminta pitäisi Kajaanista kokonaan lopettaa. Maanantaisessa valtuustoseminaarissa todettiin kuitenkin oivallisesti, että ei ole järkevää rakentaa prameita seiniä, jos rahat eivät lopulta riitä toiminnan pyörittämiseen. Nykyisen haastavan taloustilanteen asettaessa omia reunaehtojaan, kannatan sitä vaihtoehtoa, että nykyinen teatteritalo peruskorjataan ja uutta teatteria ei rakenneta.

Valtuustossa tehdään kauaskantoisia ratkaisuja, ja vasta tulevaisuus näyttää, ovatko ratkaisut olleet hyviä vai huonoja. Jospa teatteriratkaisukin syntyisi pian.

Kirjoittaja on Kajaanin kaupunginvaltuutettu.