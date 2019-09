Valtuustosta viisaita: Perhe ja työelämä

Kautta Suomen pohditaan syntyvyyden synkkää jatkuvaa laskua. Väestöliiton mukaan viime vuonna syntyi 1,4 lasta naista kohden. Eikä Kainuussakaan päästä vauvaluvuilla kerskumaan. Kuntaliiton tekemän tutkimuksen mukaan vuonna 2018 Kajaanissa syntyi 313 lasta.

Mistä tämä sitten johtuu? Osa varmaan miettii maailman ylikansoittumista. Osa ei vaan yksinkertaisesti halua lapsia. Toiset löytävät puolison jo vähän vanhempana, eikä lapsen hankinta ole enää ajankohtaista. Osa ei voi saada lapsia, vaikka kuinka haluaisi. Joillekin sen oikean kumppanin löytäminen kestää pidempään kuin haaveili. Syitä on paljon, kaikkiin ei ole vastausta. Suurella osalla kuitenkin on onni saada lapsia, mutta lapsiluku jää silti pieneksi, yhteen tai kahteen.

Yksi syy on varmasti epävakaa työllisyystilanne. Yritysten epävarmuus tulevaisuudesta suosii osa-aikaisten, vuokratyöntekijöiden ja määräaikaisten työsuhteiden solmimista. Se on toki yhdenlaista yrityksen selustan varmistamista.

On sillä myös haittapuoli henkilöstön pysyvyyden näkökulmasta. Jos työnantaja ei sitoudu tarjoamaan työntekijälle vakituista työtä, miksi työntekijäkään sitoutuisi työpaikkaansa? Sitä on vähän kuin, "käymässä"-asenteella töissä. Työpaikkaan sitouttaminen ja vastuunanto on kuitenkin parhaita tapoja saada työntekijä jäämään yritykseen. Tämän asian merkitystä ei tässä kuviossa voi vähätellä. Työelämä voisi tukea perheenperustamista paremminkin.

Omanelämän rakentamista toteutetaan myös asunnon tai talonhankinnan kautta. Osa-aikaisien työsopimuksien kanssa pankkiin menevällä pariskunnalla ei suurta lainaa ole saatavissa. Isompia vuokra-asuntoja on vähän saatavilla. Sellaisen jos sattuu löytämään, nousee vuokra mahdottomaksi maksaa.

Töissä kuitenkin käydään loppupelissä rahan takia. Lasten kanssa arjen pakolliset menot kuitenkin moninkertaistuvat. On päivähoitomaksut, vaateostokset, harrastukset, isommat asumiskulut ja syödäkin pitäisi. Rahahan on asia, joka kuitenkin käytännön elämää pyörittää. Turvallisuuden tunne toimeentulon riittävyydestä tuo vanhemmalle rauhan, joka heijastuu lapseen. Se osaltaan luo hyvinvointia koko perheeseen.

Toinen pohdinnankohde on ns. omanajan käyttö. Halutaanko pitää kiinni omista harrastuksista ja vapaudesta. Ollaanko nykyään niin mukavuudenhaluisia, etteivät vaipanvaihto ja hiekkalaatikkoleikit enää vaan yksinkertaisesti houkuttele? Onko vanhemmuus "epätrendikästä"? Mitä ihmiset elämältään nykyään oikeasti haluavat? Nopeutta ja helppouttako? Lapsen hoito ei ainakaan ole nopeaa eikä helppoa. Vaan loppuelämän ilo ja huoli. Ja varsinkin se ilo.

Ajatukset omasta jaksamisesta, työn ja perheen yhteen sovittamisesta, tukiverkostojen puutteesta ja pärjäämisestä lapsen kanssa arjessa arveluttavat monia.

Kaupunki voisi omalta osaltaan tukea lapsiperheitä järjestämällä esimerkiksi perhetukihenkilöitä, jotka voisivat lyhyelläkin varoitusajalla tulla apuun. Joskus ylimääräinen luotettava käsipari arjen askareissa voi olla vanhemmalle suuri apu.

Kirjoittaja on Kajaanin kaupungin varavaltuutettu.