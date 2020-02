Valtuustosta viisaita: Pieniä ympäristötekoja

Kevättä kohti mennään jo kovaa vauhtia, mikä sinällään on ihana asia. Kevät ja lumen sulaminen tuo esille myös erään ongelman eli roskaamisen.

Roskaaminen on yleistä erityisesti kauppojen läheisyydessä ja teiden varsilla. Maassa on karkkipapereita, tupakantumppeja, muovikääreitä, muovipulloja, mehutetroja, alumiinitölkkejä (usein rutattuna), pikaruoka-astioita jne. Jotkut harvat roskat maatuvat ja ovat pian pois näkyvistä, mutta hyvin usein roskat ovat muovia ja muovi ei maadu koskaan. Se vain hajoaa pienen pieniin osiin ja on pian sitä kuuluisaa mikromuovia, joka kulkeutuu vesistöihin. Tupakantumpit ovat myös muovia, mutta lisäksi tumppiin jää tupakkaa poltettaessa erilaisia myrkkyjä, kuten kadmiumia ja arseenia. Jo yksi tumppi litrassa vettä voi myrkyttää kasveja ja veden eliöitä.

Olen itse ploggaaja, hiukan laiska sellainen, mutta kuitenkin aina silloin tällöin iltakävelyllä otan roskapussin mukaan ja kerään samalla siihen roskia. Ploggaus tulee sanoista jogging (hölkätä) ja plogga upp (poimia). Se on aika tehokasta jumppaa, vaikka en edes hölkkää, vaan kävelen. Ongelmana ploggauksessa on se, etten haluaisi tuoda pussia, joka täyttyy hyvin nopeasti, omaan sekajäte energiaksi -jäteastiaani. Pyrin pitämään omat sekajätemääräni hyvin pienenä, koska lajittelen kotitalousjätteeni hyvinkin tarkasti. Nyt sitten joutuisin tavallaan maksamaan muiden roskauksesta itse jätemaksuja.

Kajaanin kaupunki on laittanut sekajäte energiaksi -jäteastioita jonkin verran ympäri kaupunkia, mutta niitä saisi olla toki enemmän. Ploggausta pitäisi kehittää niin, että kaikki voittaisivat.

Usein keväällä mieliä kiivastuttavat myös koirankakat. Koirankakkaroskiksia näyttäisi olevan neljä kappaletta Kajaanin kaupungissa (www.koirankakkaroskis.fi). Muutama roskis lisää ei olisi pahitteeksi, sillä vielä näkee aika paljon koiran ulkoiluttajia, jotka eivät nouki kakkaa pois maasta. Roskiksen näkeminen voisi saada aikaan muutoksen ulkoiluttajan käytökseen. Kakan poistaminen pitäisi olla päivänselvä asia. Minulla on myös koira, jonka jätökset otan aina mukaani ja kiikutan ne omaan lämpökompostoriini. Koiran kanssa on mukava ulkoilla, mutta koirankakkapussit mukaan!

Keväällä alkavat myös pientareet kukkia. Varsinkin pyöräteiden varsilla on runsaasti luonnonkukkia ja niiden määrä ja lajisto vain kasvaa, kun ollaan kesäkuussa. On perhosia, erilaisia pörriäisiä ja pistiäisiä ja kaikkea elämää. Ja heitähän me tarvitsemme nyt ja tulevaisuudessa. Sitten yks’kaks’ – kaikki pois! Usein jäljellä on rumasti mullalle myllätty, koneella ajettu piennar. Kaiken kukkuraksi mylläyksen päällä on vielä silputtuja roskia, kone silppuaa kukkien peitossa olleet roskatkin. Todella järkyttävä näky!

Pohjolan kesä on lyhyt, mutta emme anna sen kukkia edes sitä vähäistä aikaa mitä se pyytää. Pihoille ostetaan kalliita kukkia, mutta luonnonkukat eivät kelpaa. Mikä vaivaa?

Toivon , että luontokaupunki Kajaani kokeilisi ketojen ja niittyjen tekemistä ja hoitamista. Se vaatii usean vuoden työn, sillä luonnonkukat ovat perennoja ja siemenestä kasvatettava perenna ei kuki kuin vasta parin vuoden päästä siementämisestä. Nyt keväällä on tulossa niitynhoidon kursseja Kaukametsän opistoon – sinne!

Kirjoittaja on Kajaanin kaupungin varavaltuutettu.