Valtuustosta viisaita: Politiikassa kyse on arvovalinnoista

Kun poliitikko perustelee ratkaisua tai ehdotusta tietäen, että se herättää vastustusta, asia esitetään usein välttämättömyytenä. Välttämätön on pakollista, eikä siitä tarvitse sen enempää keskustella. Riittävällä määrällä toistoja mantroista tulee totta ainakin mielikuvien tasolla varsinkin, jos asiantuntijoiden puhuvat päät kertovat meille samaa tarinaa.

Kun päätöksenteon aivan oikeutetusti toivotaan perustuvan tosiasioiden tunnustamiselle ja parhaalle mahdolliselle saatavilla olevalle tiedolle, jää niiden perustana oleva arvopohja usein taustalle. Asiantuntijasuositustenkin objektiivisuus on usein liioiteltua. Kun vaikkapa talousasiantuntija antaa ohjeita siitä, kuinka ja millä keinoilla julkista taloutta pitäisi hoitaa, hän ei nojaa ehdotuksissaan vain asiantuntijuuteensa – hän on tiedostetulla tai tiedostamattomalla tasolla muodostanut käsityksensä siitä, että millainen yhteiskunnan kehitys on suotavaa ja millainen ei, millainen tulevaisuuden Suomi on toivottava ja millainen ei. Kyse on objektiivisen asiantuntijuuden sijaan arvopohjaan nojaavasta poliittisesta mielipiteestä. Siksi tosiasioista yhtä mieltä olevat ammattitaidoltaan vertailukelposet asiantuntijat voivat antaa aivan erilaisia ohjeita siihen, kuinka yhteiskunnan haasteita tulisi ratkoa.

Tämän saman näemme taas vaalien lähestyessä. Välttämättömyyden verhoon puettuna ja pelottaviin tulevaisuudenkuviin vedoten esitetään vaatimuksia, joilla ajetaan omaa agendaa. Vastakkainasettelulla kiillotetaan omaa kilpeä – ainakin omien kannattajien silmissä – ja kerrotaan, miten juuri meitä äänestämällä voidaan ikävyydet välttää. Ja kun näin ei sitten lopulta käykään, selityksiä kyllä löytyy.

Me kuntapoliitikot teemme päätöksiä, jotka vaikuttavat jokaisen arkielämään. Ne perustuvat arvovalintoihin. Esimerkiksi sivistyslautakunnan puheenjohtajana toimiessani olen pyrkinyt toimimaan siten, että jokaisella kajaanilaisella lapsella on mahdollisuus käydä koulua, joka on ainakin siedettävän saavutettava. Yhtään kyläkoulua ei olla lakkautettu, vaikka välillä on tuntunut sille, että paine sellaiseen on ollut kova. Valitettavasti toisinaan kyse on taloudellisesta nollasummapelistä, jossa euro toisaalle on euro pois jostain muualta. Aina ei voi valita parasta vaihtoehtoa, vaan on tyydyttävä vähiten huonoon. Sellaisissa tilanteissa arvokysymysten merkitys korostuu entisestään.

Itselleni tärkeintä on ollut se, että päätöksenteolla on pyritty ratkaisuihin, joilla voidaan turvata kaikille kajaanilaisille hyvät lähtökohdat asuinpaikasta riippumatta ja ensimmäisenä koitetaan muistaa heidät, jotka eivät itse itsestään ääntä pidä.

Tulevissa kuntavaaleissa äänestäjät pääsevät ratkaisemaan sen, millaiseen arvopohjaan tulevat kuntapäättäjät ratkaisuissaan nojaavat.

Kirjoittaja on Kajaanin kaupunginvaltuutettu.