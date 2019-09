Valtuustosta viisaita: Rahoituspohja on turvattava

Kainuun kuntien ja Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän välinen neuvottelu talousarviosta ja toimintasuunnitelmasta pidettiin 30.8.2019. Neuvottelussa esitettyä talousraamia ei hyväksytty, vaan se pantiin uudelleen valmisteltavaksi. Tehty esitys olisi johtanut kunnat todella kestämättömään tilanteeseen.

Kajaanin kaupungin (peruskaupunki ja liikelaitokset) vuoden 2018 tilinpäätös oli alijäämäinen -12,2 milj. euroa. Vuoden 2019 talousarvio on alijäämäinen -1,8 milj. euroa. Alustavien arvioiden mukaan kuluvan vuoden alijäämä on noin 15,0 milj. euroa ilman satunaisia eriä (Loiste-kaupat). Näin ei voida jatkaa. Ensi vuoden talousarvio edellyttää 5 milj. euron edestä menojen kasvun leikkauksia. Kainuun sote -kuntayhtymän talousarvio saisi kasvaa ainoastaan 0,5 %. Nyt ollaan kaukana siitä.

Kajaani kaupunki ja sote-kuntayhtymä ovat palkanneet konsulttiyrityksiä (Perlacon ja KPMG) analysoimaan organisaatioiden tilaa pintaa syvemmältä. On hyvä, että meillä on myös ulkopuolinen tilannekuva organisaatioiden tilanteesta. Saamme osaavaa tukea strategian laadintaan, toteutumisen arviointiin ja seurantaan. Vastuuta ei voi tosin vierittää kolmannelle osapuolelle. Päätökset joudumme tekemään kuitenkin itse.

Talouden tasapainottamisohjelma tulee päivittää ja siihen tulee saada mukaan uusia toimenpiteitä muuttuneista olosuhteista johtuen. Kaupungin toimintojen kulurakenne on ollut selvästi liian raskas verrattuna käytettävissä olevaan verorahoitukseen ja tuloihin. Talouden tasapainottaminen ei ole mahdollista ilman rakenteellisia uudistuksia ja sitä kautta menojen kasvun hidastamista suunnittelukaudella. Talouden tasapainottaminen edellyttää sekä toiminnan kehittämistä että menojen karsintaa niin lyhyellä kuin pitkällä aikavälillä. Menestyminen muuttuvassa toimintaympäristössä edellyttää innovatiivisuutta, riskinottoa, uutta ajattelua ja rohkeutta luopua vanhoista toimintatavoista.

Keskeinen osa kaupungin taloutta ja tulevaisuutta on, miten Sote-kuntayhtymän menotalous kehittyy. Kajaanin on luotava entistä tiiviimpi keskusteluyhteys Sote-kuntayhtymään ja vaikutettava aktii-visesti kuntayhtymän päätöksenteossa. Kajaanin kaupungilla on suurimpana Kainuun kuntana iso rooli ja meidän täytyy tarkkaan miettiä, millä strategialla olemme siinä mukana. Sote-kuntayhtymän maksuosuus on selvästi suurin yksittäinen menoerä, puolet (50 %) koko kaupungin budjetista. Kainuun mallin suurin heikkous oli alusta saakka rahoitusmallin rakenne ja tietynlainen liiallinen "keskiarvoisuus". Varmaan jatkossa on syytä tarkastella 1.1.2015 voimaan tullutta Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän perussopimusta.

Tässä tilanteessa me tarvitsemme vahvoja poliittisia päättäjiä, jotka pystyvät hahmottamaan suuria kokonaisuuksia ja joilla on tahto ja kyky viedä muutoksia läpi. Silloinkin, kun päätökset ei miellytä kaikkia! Kaikkien, niin poliittisten päättäjien kuin henkilöstön, on sitouduttava tehtyihin linjauksiin ja päätöksiin. Yhden asian liikkeiden aika on ohi. Talouden ongelmat vauhdittavat muutosten välttämättömyyttä. Mikromanagerointia on syytä välttää!

Kirjoittaja on Kajaanin kaupunginvaltuutettu.