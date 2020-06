Valtuustosta viisaita: Rajat on rakkautta

Olen pohtinut viime aikoina paljon rajoja ja niiden merkitystä. On olemassa niin monenlaisia rajoja. Ensimmäiseksi mieleeni tulee rajat, jotka asetamme lapsillemme. Ne luovat turvaa ja valmistavat lasta aikuisten rajattuun maailmaan.

Ja meidän maailmassamme rajat olivat hetken kiinni. Ne laitettiin kiinni, jotta me pysyisimme turvassa ja että meidän hoitokapasiteettimme pystyisi hoitamaan meidän mahdollisesti sairastuvat ihmiset. Mutta missä menee sairastuneiden ihmisten hoitajien rajat? Sain seuraavanlaisen herättävän runon eräältä hoitoalalla työskentelevältä ihmiseltä:

Vapaus, veljeys tasa-arvo, mutta missä on sisaret.

Päivästä toiseen ja jokaisen yön, hoitaa kaikki, tekee tartunta riskissä työn.

Vaan mikä on palkka, iso kiitos, valo, siniseksi värjätty Finlandia talo.

Mutta tarvitsen leipää, on perheessäni monta suuta, tahtoisin myös maailmaa nähdä, katsella preerian kuuta.

Mutta olethan ahne, kuinka lisää pyytää sä kehtaat, se kutsumuksesi tahraa, älä liittos kanssa nyt vehtaa.

Mutta on mulla nälkä, ei varaa oo vuokraan, en ehkä halua jatkaa, vaan vaihtaa mä alaa.

Sitä voi et sä tehdä, töihin tulla on pakko, säädän siitäkin lain, joten laiton on lakko.

Siis taas katseeni painan, ja tahtoosi taivun, tiedänpä paikkani, olen orjana aina.

Helpompi on ihmisellä kun paikkansa tietää, on kurimuskin silloin helpompi sietää, kun tietää olevansa korvaamaton...vaikka onkin korvaukseton.

Kirjoittaja: JPK

Meidän päättäjien täytyy muistaa meidän työntekijöitämme. Kainuun sote oli säästötoimenpiteenä leikannut työntekijöiden työkyvyn ylläpidosta. Haluammeko todellakin nähdä, missä meidän hoitohenkilöstömme raja tulee vastaan?

Rajat on myös tehty rikottavaksi. Kajaanin kaupunginvarikon työntekijöitä kohtasi viime viikolla järkyttävä tapahtuma, kun Kajaanin kaupunginvarikko tuhoutui tulipalossa. Onneksi henkilövahingoilta selvittiin! Varikon tuhoutumisella on kauas kantoiset vaikutukset. Kun alkukriisistä selvitään, niin sen jälkeen on aika rikkoa toimialakohtaisia rajoja. Nyt on aika tiivistää eri toimialojen ja toimijoiden välistä yhteistyötä, jotta saadaan aikaan jotain hyvää ja toimivaa.

Kiitos pelastuslaitoksen henkilökunta ja kaikki hoitajat! Toivotan kaupunginvarikon työntekijöille voimia sekä päättäjille rohkeutta rikkoa rajoja!

Kirjoittaja on Kajaanin kaupunginvaltuutettu.