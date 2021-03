Valtuustosta viisaita: Rehjansaari kaavoitettava vaikka asuntomessualueeksi

Valtuustokausi alkaa olla lopuillaan. Seuraavasta ei vielä tietoa. Mitä jäi mieleen?

Yhtenä asiana, ja mitä itse pidän tärkeänä, on työhyvinvointi. Kaikilla on oikeus asialliseen kohteluun, onpa ammatti tai asema mikä tahansa, työntekijästä kuntayhtymän johtajaan. Asioissa on ollut valitettavasti myös ikäviä työpaikkakiusaamisen täyttäviä merkkejä eikä AVI:n tarkastuksiltakaan ole vältytty. Sitä pidän hienona asiana, että yhteydenottoja tuli niin kaupungin, kuin sotenkin työntekijöiltä, jotta asioita voi viedä eteenpäin. Valitettavasti yhteydenotoissa on ollut leimaantumisen pelko, pelko siitä, että jonkinlainen "kosto" tulee avautumisesta. Epäkohtien esiintuominen vaatii rohkeutta, mutta ilman sitä asiat ei muutu.

Paljon negatiivista palautetta on tullut kaupungin työterveyshuollon romuttamisesta. Mikä on loppujen lopuksi säästö? Asiaa käsitteli myös kirjoituksessaan Auli Halonen KS 1.3. Hyvinvoiva työntekijä on myös tuottava työntekijä. Esimerkiksi kaikki kaupungin, soten, KAO:n työntekijät ruuhkauttavat kansanterveyshuollon. Säästöä?

Toinen puhuttava tekijä on kaavoitus. Se on, kankeaa, ja luotaan työntävää, kun pitäisi olla houkuttelevaa ja tarjota kunnon mahdollisuuksia rakentamiseen. Ranta- ja maaseutu rakentaminen, ei kaikki voi olla viemäriputkesta ja koulun etäisyydestä kiinni. Kaavoittaminen koetaan vanhoilliseksi ja hitaaksi. Yksi ratkaisu olisi sen yksityistäminen, antaa yrityksen hoitaa, jos itse ei pysty. Esimerkki joustavasta ja kuntalaisia/kunnan etuja ajavasta kaavoittamista löytyy niinkin läheltä kuin Sotkamosta, ja yhdellä miehellä.

Kaavoittamisen pitäisi kulkea käsikädessä tarpeen mukaan, esimerkiksi huutavaa lääkäripulaa auttaisi järkevä kaavoittaminen mieluisille rakennuspaikoille.

Ja nyt karvat pystyyn! Rehjansaari on kaavoitettava. Vaikka Suomen hienoimmaksi asuntomessualueeksi. Venäänniemestä silta saareen ja 20 hehtaaria vakituiseen/vapaa-ajanasumiseen, 10 hehtaaria virkistyskäyttöön.

Alkaa nimittäin paluumuuttajista ja lääkäreistä olla tunkua.

2015 valmistui Jarkko Väisäsen opinnäytetyö Rehjansaari "Espoon Westendin edustalla olevan Tvijälpin saaren 3D-suunnittelua". Siinä mallia, jota soveltaa!

Kirjoittaja on Kajaanin kaupunginvaltuuston jäsen.