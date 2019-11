Valtuustosta viisaita: Säästöjä, säästöjä, säästöjä….

Kaupungin päätöksentekoa hallitsee taas rahojen riittämättömyys. Kun ei ole omin voimin saatu aikaan päätöksiä, jolla tulot ja menot olisi saatu tasapainoon, on nyt otettu avuksi ulkopuolinen selvittäjä. Kaupungin rahankäyttö on avattu nyt tavallista paremmin päättäjien ja muidenkin arvioitavaksi. Tietoa ja valinnan mahdollisuuksia on annettu. Uudempana aikaisempaan on nyt saatu paremmat vertailut maamme muihin kuntiin ja Kajaanille vertailukelpoisiin kaupunkeihin.

Rahojen riittämättömyys ei olisi pitänyt tulla päättäjille yllätyksenä. Toimenpiteisiin olisi pitänyt ryhtyä jo paljon aikaisemmin. Valtuuston talouskeskusteluissa meitä on ollut vain muutamia, jotka siihen ovat yrittäneet kiinnittää huomioita. Nyt siis tarvittaisiin taas kertarysäys.

Kun reilu kymmenen vuotta sitten kaupungin talouteen tuli vajaus ja olin keskeisemmässä luottamustehtävässä, jouduttiin vastaavan tyyppisiin säästöihin. Silloin vajeen suurin syy oli Kajaaniin ja muuallekin Pohjois- ja Itä-Suomeen kohdistetut muuta maata suuremmat valtionapujen leikkaukset. Valamon luostarissa tehtyjen linjausten mukaan – ilman ulkopuolista selvittäjää – säästöpaketti vietiin läpi, vaikka vastustus oli kova. Kaupungilla muun muassa kannetiin tuhannen hengen mielenosoituksessa ruumisarkkua.

Kun sitten muutama vuosi myöhemmin taaskaan ei kaupungin tulot riittäneet menojen kattamiseen, nostettiin kahteen otteeseen veroprosenttia, jolla rahaa otettiin pois kuntalaisilta ja pois kulutuksesta ja kaupungin yksityiseltä elinkeinotoiminnalta. Sen jälkeen "ei ole tarvittu mitään toimenpiteitä ja taloutta on hoidettu maltilla". No, tässä ollaan tultu yllätetyksi kuin housut kintussa. Sotkamo yrittää nyt toista tapaa ja tarjoaa kuntalaisille, nykyisille ja tuleville, veroprosenttia laskemalla lisää rahaa niiden omaan kulutukseen ja elinkeinoelämän piristykseksi. Se on hatunnoston arvoinen yritys.

Kaupunki sai vähän onnekkaasti ison potin Loiste-sähköyhtiökaupasta. Monen päättäjän suulla vakuutettiin, että siihen rahaan ei kosketa, vaan ne sijoitetaan hyvin ja vain tuotto otetaan käyttöön. No miten on käynyt! Jo nyt lyhyessä ajassa siitä on kymmenesosa mennyt ja menee jokapäiväisiin menoihin 30-40000 euron päivävauhdilla.

Mikä nyt on menojen riittämättömyyden taustalla? Ei kaupunkilaisia ole mitenkään hemmoteltu uusilla palveluilla. Ja nyt valtakunnan hallituskin on lisännyt ja lisäämässä menoja. Julkisuudessa ei kiinnitetä juuri ollenkaan huomiota siihen, mitä tapahtuu valtion ja kuntien päätöksenteon ulkopuolella. Vuosikymmenen takaisen talouslaman seurauksena Suomen kansantulo – jaettava kakku - ei ole kasvanut yhtään. Vasta nyt on päästy takaisin vuoden 2008 tasolle. Palkkataso on samaan aikaan noussut yli 15 prosenttia. Kun palkoista ei voida tinkiä, on pitänyt ottaa lisää velkaa ja leikata, säästää ja ottaa pois joka paikasta, josta vähänkin löytyy. Palkkojen maksuun.

Taas on alkanut työmarkkinakierros ja muutamat ay-johtajat määräävät linjan ja hakevat teoilleen julkista tukea. Vapailla markkinoilla toimivat yritykset ja elinkeinoelämä sopeutuvat tilanteeseen tuottavuutta parantamalla, tekemällä tuotteensa ja palvelunsa halvemmalla ja vähentämällä väkeä. Julkisella puolella ei tähän ole pystytty eikä haluttu. Lakiin pitää oikein kirjata, että tämän alan tuottavuus ja tehokkuus ei voi parantua. ATK-järjestelmät esimerkiksi terveydenhoitoalla ovat hidastaneet työtä ja vähentäneet potilasaikoja. Luottamushenkilö on taas ahtaassa raossa.