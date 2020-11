Valtuustosta viisaita: Terveys edellä taloutta unohtamatta

Kuluneen vuoden aikana on koronaepidemia koetellut kovin kourin kuntien ja sairaanhoitopiirien taloutta. Kainuussa sairaanhoitopiirin tehtävistä vastaa Kainuun sosiaali- ja terveyskuntayhtymä laajemmin toimintavaltuuksin kuin sairaanhoitopiirit yleensä. Valtio on toiminut puskurina niin kuntien kuin myös sairaanhoitopiirien suhteen. Valtio on joutunut ottamaan lainaa selviytyäkseen kuntien ja sairaanhoitopiirien tukirahoituksesta. Hallituksen linja on ollut - terveys edellä, talouttakaan unohtamatta. Kun katsotaan tämän hetken tilannetta koronaepidemian osalta, vaikka Euroopan tasolla, voi sanoa Suomen koronaepidemian hoitolinjan olleen oikea.

Hallitus on tänä vuonna antanut eduskunnalle kaikkiaan seitsemän lisätalousarvioesitystä, joista viimeisin on juuri eduskunnan käsittelyssä. Lisätalousarvioilla on esitetty lisärahoitusta kunnille ja sairaanhoitopiireille kaikkiaan 2,6 miljardin euron edestä. Kunnille 2,2 miljardia ja sairaanhoitopiireille 400 miljoonaa euroa. Lisätalousarvioilla rahoitusta on esitetty erityisesti koronaviruksesta aiheutuneisiin tarpeisiin - niin lisäkustannusten kattamiseen kuin tilanteesta aiheutuneiden tulonmenetysten kompensaatioihin.

Koronakriisin hoito on keskeinen osa hallituksen talouspolitiikkaa, ja hallitus rakentaa lisäbudjeteillaan siltaa kriisin yli niin yrityksille, kunnille kuin ihmisillekin. Hallitus on sitoutunut turvaamaan suomalaisten hyvinvoinnin ja yritysten selviytymisen kriisin yli mahdollisimman vähäisin inhimillisin ja taloudellisin vaurioin. Poikkeuksellisen kriisin keskellä hallitus tekee määrätietoisia ja kattavia toimia, jotta ihmiset ja perheet, yritykset ja alueet selviävät.

Harmillista on koronan vaikutus myös matkailuun. Matkailu oli hyvin vahvasti kasvava toimiala. Nyt ei ole varmaa tietoa, milloin matkailussa palataan koronaa edeltävälle tasolle. Toivottavasti mahdollisimman pian. Matkailutulosta on paljon riippuvaisia yrityksiä Pohjois-Suomessa. Lapin matkailun menetykset ovat merkittävät yritysten, niiden tekemien investointien ja työntekijöiden menetysten takia. Myös Kainuun matkailuun koronalla on ollut merkittävä negatiivinen vaikutus. Erilaisten tapahtumien järjestäminen on ollut mahdotonta tartuntavaaran takia. Tälläkin sektorilla on ollut valtion tuen tarvetta.

Kävin viime perjantaina toritapaamisessa Kuhmossa, missä keskustelimme kuntataloudesta, tulevista kuntavaaleista ja tietysti meidän niin rakkaasta Sote-uudistuksestamme. Vastaanotto tapaamisessa oli todella lämminhenkinen ja vastaanottava. Paljon tuli kehuja hallituksen politiikan onnistumisesta koronaepidemian hoidossa. Kehuttiin myös pääministeriä asioiden hoidosta ja esitysten selkeydestä. Oletan hallituksen olevan helppo jatkaa eteenpäin ja valmistautua koronaepidemian hoitoon vuodenvaihteen jälkeenkin.

Joulun odotusta ja pysytään terveinä!

Kirjoittaja on Kajaanin kaupunginvaltuutettu.