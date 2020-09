Valtuustosta viisaita: Tietotekniikka ei auta kaikkia

Yli kahdeksankymppinen äitini pyytää minua etsimään jostain tärkeitä puhelinnumeroita – hän haluaisi varata isälle parturiajan ja itselleen silmälääkärin Kaakiselle. Äiti sanoi olevansa ihan pimennossa, kun ei ole enää puhelinluetteloita ja muita paperisia tietolähteitä, muita kuin Koti-Kajaani ja Kainuun Sanomat.

Äiti on sitä ikäluokkaa, ettei tietotekniikkaan ja nettiin ole ollut oikeastaan mitään kosketusta. Kaikki tieto on netissä. Ja jos laittaa postilaatikkoon kyltin "ei mainoksia", ei se Koti-Kajaanikaan tule.

Yritin vielä noin 15 vuotta sitten opettaa äidille laskujen maksua pankin eteisessä olevalla automaatilla useita kertoja, mutta hän ei pysynyt perässä. Laskut menevät yhä maksupalvelun kirjekuoressa. Verkkopankkitunnukset olisi oltava minulla, että asiat hoituisivat netin kautta.

Äidillä on näkö heikentynyt niin, että myös pankkiautomaatilla asiointi on mahdotonta – monien automaattien ruutu on todella korkealla ja valo heijastuu siihen niin, että sen käyttö ei onnistu.

Tiedän kyllä, että on myös ikäihmisiä, joilta netin käyttö onnistuu, mutta monet eivät kuitenkaan ole päässeet tämän kehityksen mukaan. Isä yritti vielä eläkkeelle jäätyään opetella tietotekniikkaa ja nettiä, muttei siitä enää tule mitään ilman opastajaa.

Totta on , että teknologia voi parantaa elämänlaatua tarjoamalla uudenlaisia kommunikoinnin ja asioiden hoitamisen keinoja esimerkiksi niille, joiden kyky liikkua oman kodin ulkopuolelle on heikentynyt. Toisaalta teknologia voi heikentää sellaisten henkilöiden elämänlaatua, jotka eivät pysty omaksumaan tarvittavia teknologisia taitoja. Jos teknologian alati uudistuvaan kelkkaan ei pääse tai kykene, miten yhteiskunta tarjoaa ja turvaa näiden ikäihmisten mahdollisuudet pitää yllä yhteiskunnallista toimintakykyä?

Parhaiten tähän uutis- ja tietopimentoon voimme kuvitella itsemme, kun netti ei toimi tai jos vaikka otat netin pois päältä joksikin aikaa. Pärjäätkö ilman joka hetki päivittyviä uutisia, pankkipalveluja, Facebookia tai WhatsAppia?

Kirjoittaja on kaupunginvaltuutettu.

