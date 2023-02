Valtuustosta viisaita: töitä hyvinvoinnin eteen kilpailun avulla

Vuoden vaihteessa Kainuun Hyvinvointialue aloitti toimintansa. Kunnilla ja hyvinvointialueella on vastuu hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä alueellaan. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä kunnan ja hyvinvointialueen on tehtävä yhteystyötä. Tätä varten kunnissa ja hyvinvointialueella on oltava taho, joka edistää hyvinvointia ja terveyttä.

Kainuun hyvinvointialueen rahoitusvaje on yli 30 miljoonaa euroa. Lisäksi on valtava puute työntekijöistä. Vain kaksi kolmesta haussa olevasta työpaikasta saadaan täytettyä. Väestön terveydentila on Kainuussa heikompi kuin maassa keskimäärin.

Sopeutustoimien rinnalla on oltava strategia millä toimin kainuulaisten terveys- sairaanhoidonpalvelujen tarvetta voidaan vähentää kohentamalla kansanterveyttä.

Ukrainan sodan myötä olemme nähneet sanan voiman. Kun kansa aktivoituu, saadaan paljon hyvää aikaan. On syytä ryhtyä painokkaammin tuomaan esiin kansalaisten oman terveyden ylläpidon ja kohentamisen merkitystä niin jokaisen itsensä hyvinvointiin kuin yhteiskunnallisesti.

Esitän, että Kainuun hyvinvointialue ja kunnat yhdessä järjestävät "Töitä hyvinvoinnin eteen" -kilpailun kainuulaisille.

Ajatuksena olisi, että helposti mitattavin mittarein määritellään kansalaisen terveydentila kilpailun alussa ja lopussa. Kilpailuluokat voitaisiin ryhmitellä ikäluokittain, huomioiden rajoitteet ja niin edelleen.

Kyse olisi oman terveydentilan suhteellisesta kohennuksesta, ei siis kovakuntoisimmasta kainuulaisesta. Tuloksiin vaikuttaisivat liikunnan lisäksi elämäntapamuutokset, esimerkiksi mitä suuhunsa laittaa. Kilpailu valmisteltaisiin tänä vuonna ja se järjestettäisiin ensi vuoden aikana. Toteuttamiseen löytyy hyviä yhteistyökumppaneita Kainuusta, joilla on osaamista (esimerkiksi Snowpolis ja KAMK.)

Kilpailun päätteeksi parhaiten terveydentilaansa kohottaneet omissa luokissaan palkittaisiin riittävin huomionosoituksin.

Tällaisessa kilpailussa kaikki olisivat voittajia. Asiasta keskustelu, kirjoitukset mediassa ja somessa aktivoisivat meitä kainuulaisia enemmän miettimään mikä viimekädessä on kaikkein paras terveen, hyvinvoivan ja pitkän iän turva.

Kirjoittaja on kaupunginvaltuuston jäsen.