Valtuustosta viisaita: Toiveiden vuosi 2021

Koronapandemia hallitsi viime vuotta uutisoinnissa ja covid-19 virus aiheutti pelkoa ympäri maailman voimakkailla monialaisilla vaikutuksillaan. Leviämisalttius, taudinkuva keuhkovaurioilla, riskiryhmien alttius sairastua tautiin sekä taloudelliset vaikutukset globaalisti ympäri maailman että kansallisesti aiheuttivat ahdistusta hallituksessa, kunnissa ja myös kansalaisissa, että miten normaali arjesta selviydytään. Toivo paremmasta, vakaammasta, terveemmästä huomisesta on muodostanut ajatuksia varmaan jokaisen kansalaisen ajatuksiin. Mitä voisimme tehdä asioille, miten voisimme vaikuttaa tulevaan aikaan päätöksillämme ja toiminnoillamme? Koronassa on levitessään todella uhka globaalille ja kansalliselle taloudelle.

Ensisijaisena toiveena ja ajatuksena on tietysti terveydenhuollon järjestelmällinen toimivuus sekä pandemian ehkäisy kaikin ns. rajoituksellisin keinoin jopa valmiuslain käyttöönotto mutta kaikkein tärkein on kansalaisten tervejärkinen toiminta millä ehkäistään tartuntoja vastaisuudessakin, sopii vain toivoa että huolehdimme hygieniasta käsiä pesten ja desinfioiden sekä käyttäen maskia aina useamman ihmisen kontakteissa. Toiveissa on nyt rokotusten alettua taudin hiipuminen ja toimintojen normalisoituminen ja tietysti rokotteen vaikuttavuus virukseen ja sen mutaatiomuotoihin. Me haluamme palata normaaliarkeen vai onko samanlaista arkea enää? Elämmekö pelon vallassa tulevinakin päivinä eli mitä seuraavaksi on tulossa?

Toivon ja uskon vakaasti arjen palaavan ja talouden sekä työllisyyden elpyvän normaalitasolle myös Kajaanissa kuin Kainuussakin. Tähän on vaikuttanut maan hallituksen elvyttävä politiikka, joka on tukenut yrityksiä sekä niiden kehittämistoimenpiteitä kuten on myös kompensoitu kuntia, joiden verotulomenetykset yritysten lomauttaessa ja jopa irtisanoessa henkilöstöä laskivat rajusti. Kuntien kantokyky sekä alijäämäiset vuosikate-ennusteet rasittivat talouden näkymiä.

Olemme oppineet myös hyödyntämään rajoituksellista ja eristävää elämänmuotoa. Etätyö, joka muuntuu varmaan osaksi työelämän arkea ja koulutusta. Tarkastelemme tilojen käyttöä osana etätyötä sekä hyödynnämme tätä digiloikkaa myös terveydenhuollossa etälääkärivastaanotoilla kuten myös etäkokousmuodoilla, joilla säästämme kustannuksissa. Kaikki kehittyy kun joutuu paineen alaisena miettimään mahdollisuuksia työnmuotojen muuttamiseen ja ns. leivän saamiseksi pöytään tai pitääkseen työntekijät palkkalistoilla yrityksissä.

Keväällä on tulossa myös kuntavaalit huhtikuussa. Vaalityö asettaa haasteita puolueille, miten toteuttaa ehdokashankinta. Haaste on myös varsinainen vaalityö, kun korona vielä jyllää keskuudessamme eikä mahdollista tapahtumien järjestämisiä. Mahdollisuuksia on, joista päällimmäisenä on monella some-maailma, jonka kautta tuottaa tietoa ja infoa äänestäjille ja näin vakuuttaa heidät äänestyspäätöksessään, vaikka itse suosin ihmisten kanssa jutustelua ja mielipiteiden vaihtoa kasvokkain, jos se on mahdollista tulevana keväänä ja toivon kaikkien ehdokkaiden puolesta, että tämä toteutuu. Hyvää loppiaista kaikille!

Kirjoittaja on Kajaanin kaupunginvaltuutettu.