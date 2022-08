Valtuustosta viisaita: Tulevaisuuden uhkat täytyy selvittää

Onko meillä tulevaisuutta ja miltä se näyttää tänään huomista kohti katsellessa? Totta puhuen myös itselle tulee näkyviin monenlaisia uhkakuvia. Sähkönhinta nousee, ruoka kallistuu, ajaminen sekä matkustaminen kallistuu ja niin edelleen.

Arkielämässä selviäminen tullee yhä useammalle vain vaikeammaksi. Yrityksien ja yrittämisen tielle on myös noussut uhkakuvia tavaroiden sekä materiaalien kallistuessa ja saatavuuden vaikeutuessa, mutta myös osaavan työvoiman löytymisessä.

Tässä vaikeassa tilanteessa monen tavallisen tallaajan toiveet kohdistuvat tietysti meidän hallituksen suuntaan, koska sieltä odotetaan arkeemme vaikuttavia tärkeitä päätöksiä.

Mutta palataanpa ajatuksissa lähemmäksi, tänne kotikaupunkiin Kajaaniin. Tulevassa valtuustoseminaarissa edessämme on kaupungin taloustilanne, talousarvio 2023 sekä suunnitelmat v. 2024-2025.

Vielä vuosi sitten tulevaisuuden näkymät olivat monelta sektorilta katsottuna valoisammat. Edellä mainituista uhkakuvista ei ollut tietoakaan tässä mittakaavassa. Tilanteeseen pitää yrittää sopeutua parhaalla mahdollisella tavalla ja päätöksien tulee tukea heikoimmassa asemassa olevien ihmisten arjessa selviämistä.

"Poliittisten päättäjien on löydettävä yhteinen selkeä tahtotila."

Koronan hieman hellittäessä ja rajotteiden poistuessa on lasten sekä nuorten keskuudessa ilmennyt lisääntyvässä määrin pahoinvointia ja mielenterveysongelmia.

Nyt on aika tarttua tähän asiaan ennen kuin se on myöhäistä. Lapsissa ja nuorissa on tulevaisuutemme, panostetaan heihin lisäämällä euroja ennaltaehkäisevään työhön.

Terveyden- ja vanhustenhoidon työvoimapulaan saataisiin resursseja kohtalaisesti lisää, jos poistettaisiin hoitajien koronarokotevelvoite, panostettaisiin työssäjaksamiseen sekä palkkaukseen.

Selkeitä säästämiseen liittyviä ratkaisuja tulee myös etsiä. Lämmittäminen vie energiaa paljon. Jo asteen verran lämmitystä pienentämällä sekä vajaakäytössä olevien rakennusten vieläkin isommalla lämmön laskemisella saadaan suuria summia säästettyä.

Valojen päällä pitämistä varsinkin 23 – 06 välisenä aikana voidaan rajata järkevällä tavalla jne.

Poliittisten päättäjien on löydettävä nyt yhteinen selkeä tahtotila ratkaista eteen tulevien uhkien selättäminen. Tässä meillä on haastetta.

Kirjoittaja on kaupunginvaltuuston jäsen.

Veijo Moilanen (kd.)