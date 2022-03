Valtuustosta viisaita: Tuuleeko Kainuussa?

Tuulivoiman vaikutuksia pohditaan yleisesti Kainuussa ja onko se meille oikea energiaratkaisu tulevaisuutta ajatellen. Tuulivoimastrategian idea lähti Perussuomalaisilta ja meille on tärkeää, että kaikki näkökulmat otetaan huomioon ja varsinkin asukkaita kuullaan ennen päätöksen tekoa.

Tuulivoimaloiden suunniteltu määrä Kainuussa nousee n. 330 "myllyyn" vuoteen 2035 mennessä, mikä vastaa ydinvoimalaitoksen tuottamaa energiamäärää ja ylittääkin sen.

Onkin kysyttävä kainuulaisilta, onko meillä varaa mainostaa Kainuuta luonnonmukaisena maakuntana, kun myllyjä alkaa ilmestyä joka harjanteelle ja mäelle?

Tuulivoima on hyvä lisä omavaraisen energian saannille, mutta siihen nojaaminen päätoimisena tuottajana ei ole takeita. Myllyjä rakennetaan nyt kiihtyvällä tahdilla ja hallituspuolelta on ehdotettu jo uuden viraston perustamista lupakäsittelyiden sujuvoittamiseksi. Olen kuitenkin saanut tietoa, että voimaloiden vaikutuksia eläimistöön ja ympäristöön ei täysin ymmärretä ja ne on jopa sivuutettu, mikä lisää entisestään hämmästystäni.

Kainuulaisen metsästyskulttuurin vaarantuminen ja merkittävien riistalajien (metso, teeri) häiriintyminen ja siirtyminen toisille alueille on todettu luonnonvarakeskuksen (Luke) esittämässä esityksessä ja tämä ei varmasti tue voimaloiden rakentamista hyville riista-alueille. Portugalissa tehdyssä tutkimuksessa yksittäiset sudet eivät kavahda myllyjä, joten pihasusien poistumista tuskin on odotettavissa, mikä varmasti koiraharrastajia harmittaa myllyjen lisäksi.

Voimaloiden lintujen "tappokyky" on myös omaa luokkaansa ja ruokkii entisestään pienpetojen kasvavaa määrää. Lintujen kuolemia voitaisiin ehkäistä yhden lavan maalaamista mustaksi mutta suomessa ei näin tehdä byrokratian tai esteettisyyden vuoksi.

Myllyjen koko tulee kasvamaan tulevaisuudessa ja korkein mylly tulisi Kainuussa olemaan 300-350 m, mikä vastaisi Eiffel-tornia ja jopa nokittaisi sen. Lähitulevaisuudessa siis voimaloita voidaan rakentaa lähes minne vain, koska niiden koko mahdollistaa tasaisemman tuulen saannin yläilmoista. Kaavailtu elinaika tuulivoimalaitokselle on 40-60 vuotta ja niiden ohjaamisesta vastaavat operaattorit Euroopasta käsin.

Työllisyys nousisi rakennusvaiheen aikana, mutta pysyviä työpaikkoja vain muutamia huoltojoukoksi. On selkeästi tullut ilmi, että pohjoinen osa maasta tulee tuottamaan sähköä ja etelä kuluttaa tarpeisiinsa. Rannikkoseutu on etelää myöten rakennettu täyteen ja on välttämätöntä siirtää myllyt pohjoiseen.

On vain surullista, miten globaalilla megatrendillä ratsastaminen ja valtakunnallisen tason pakottamisella lähes tuhotaan pohjoisessa asuvien mahdollisuus vaikuttaa omaan ympäristö elämiseen. Paine on kova täälläkin! Kainuu on lähes energiaomavarainen ja tuulipuistojen rakentaminen on valtakunnallisen energiatarpeen täyttämistä ja vieläpä huono sellainen. Vaikutuksia eläimistöön ei tarkkaan tiedetä, maiden pakkolunastukset ja myllyjen lyhyt käyttöikä suhteessa varmaan ja tasaiseen energian saantiin ei paranna ajatusta mielekkäästä vihreästä siirtymisestä.

Kirjoittaja on kaupunginvaltuuston jäsen. 29