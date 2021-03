Valtuustosta viisaita: Valtuustokaudesta ja yhteisten asioiden hoidosta

Kulunut valtuustokausi alkaa olla takanapäin. Omalta osalta olen saanut olla vaikuttamassa kaupungin- ja maakuntavaltuuston lisäksi Kajaanin ammattikorkeakoulun asioihin hallitustyöskentelyn muodossa. Ammattikorkeakoulumme on vetovoimainen, arvostettu ja sen merkitys alueellemme on suuri.

Tällä hetkellä työllisyystilanteemme on hyvä ja samalla osaavan työvoiman saanti on tullut haastavammaksi. Yhteistyö saattaisi auttaa tässä kohtaa eteenpäin. Alueellamme toimivien yritysten kannattaisi olla yhteydessä ammattikorkeakouluun keskustellakseen tarpeista, joita heillä on osaavan työvoiman saannin suhteen. Koulutussisältöjä voidaan kehitellä yhdessä yritysten tarpeisiin. Näin on toimittu ainakin Raahen kanssa tuloksekkaasti ja yritykset ovat kehittyneet sekä laajentaneet toimintaansa.

Vaikka Kajaanissa moni asia onkin jo hyvin, on kuitenkin muistettava huolehtia kaikista kuntalaisista ja erityisesti heikoimmassa asemassa olevista ihmisistä vaikeidenkin kuntatalouden aikoina. Keskusta on ollut kotiseutujen asialla jo yli 110 vuoden ajan. Puolustamme monipaikkaisempaa Suomea, elinvoimaa, asumisen väljyyttä ja oikeutta luontoon. Palvelujen keskittämisen sijaan ratkaisuja tulee miettiä enemmän kuntalaisten näkökulmasta ja hajautetulla mallilla. Maantieteellisesti isossa Kajaanissa tulee kehittää reuna-alueitakin ja palveluita tulee olla kohtuullisella etäisyydellä digitaalisuuden lisääntyessäkin.

Kuntalaisia osallistava toimintatapa ja kuuntelu lisäävät keskinäistä luottamusta. Yhteistyön tekeminen on tärkeää ja uusia ideoitakin kaivataan. Tästä hyvänä esimerkkinä pidän Vuolijoen alueen ratkaisua, jossa varhaiskasvatus ja perusopetuksen alaluokat yhdistetään samaan kokonaisuuteen. Näin koulu saa jatkaa alueella.

Kuntavaalit ovat tärkeät lähivaalit. Ehdokkaaksi lähteminen ja vähintäänkin äänestäminen tulisi nähdä velvollisuuden tuntona.

Valtuutetuiksi valitut eivät toimi omalla asiallaan, vaan kuntalaisia varten ja kaupunkimme parhaaksi. Meillä on jo hieno joukko ehdokkaita mukana ja ehdokashankinta jatkuu vaalien siirtymisen takia. Jokainen ehdokas saa olla oma itsensä ja osallistua omilla vahvuuksillaan sekä osaamisellaan. Erityisesti naisia tarvitaan lisää yhteisten asioiden hoitajiksi.

Tule mukaan ehdokkaaksi!

Kirjoittaja on Kajaanin kaupunginvaltuutettu.