Van!: Aikuisten on oltava nyt hereillä

Ufoja lentelee Pohjois-Amerikan ilmatilassa ja niitä ammutaan alas sitä mukaa kuin havaintoja tehdään.

Alieneista tuskin on kysymys, enkä usko, että galaktinen sota on tulossa. Eiköhän kyseisten tunnistamattomien alusten sisäpinnoista löydy "Made in ___" -leima.

Samaan aikaan raketit…