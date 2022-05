Van!: Kesä korvalla – ja kaverit korvasienellä

Kesä on jo korvalla - ja kaverit korvasienellä. Facebookiin on alkanut ilmestyä heidän ottamiaan kuvia korvasienistä. Terveiset vaan Esalle ja Jarille (nimiä ei ole muutettu). En ole udellut, mistä he ovat niitä löytäneet. Eivät kertoisi kuitenkaan. Sienestäjät eivät apajapaikoistaan…