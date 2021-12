Vanaha Kaenuu: Kruununpuodinmäki vuosikymmeniä sitten

Vanhassa kuvassa aukeana näkyvää Kruununpuodinmäkeä on aikoinaan käytetty kansalaisjuhlien paikkana. Myös viime vuosina mäellä on juhlittu opiskelijavappuja ja järjestetty Kainuun musiikkijuhlia. Kuvassa ei ole vuosilukua, mutta koska Kajaanin pääkirjasto valmistui vuonna 1985, on kuva…