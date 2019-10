Vanhoillinen oikeustieteen professori voitti Tunisian presidentinvaalit

Matalalla profiililla esiintynyt vanhoillinen oikeustieteen professori on voittanut Tunisian sunnuntaiset presidentinvaalit, kertovat ovensuukyselyt Reutersin ja Guardian -lehden mukaan.

Vallankumouksen jälkeisen Tunisian poliittisen ilmapiiriin muutosta heijastaa professori Kais Saiedin , 61, menestys. Hän on ovensuukyselyjen mukaan saamassa 70 prosenttia äänistä. Hän voittaa yli 40 prosenttiyksiköllä kilpailijansa, viime viikolla vankilasta päässeen mediapohatan Nabil Karouin .

Virallisia tuloksia odotettiin myöhemmin maanantaina.

Saied kiitti voitostaan maan nuorta väestöä, joka oli "kääntänyt uuden sivun". Hän kertoi aikovansa rakentaa "uuden Tunisian". Sigma-mielipidemittaustoimiston mukaan noin 90 prosenttia 18-25-vuotiaista äänesti Saiedia. Yli 60-vuotiaista häntä äänestä vajaat 50 prosenttia.

"Panee lopun korruptiolle"

Saied on yhteiskunnallisesti vanhoillinen, hän kannattaa kuolemantuomiota ja hän on puhunut halveksuvasti homoseksuaaleista. Hän aikoo rajoittaa ulkomaisten kansalaisjärjestöjen toimintaa maassa.

Tuhannet ihmiset kerääntyivät myöhään sunnuntaina pääkaupungin Tunisin kaduille juhlimaan Saiedin voittoa soittaen autojen äänitorvia ja laulaen kansallislaulua. "Kais Saied, kansan ääni", lauloivat väkijoukot.

– Tämä on historiallinen päivä: Tunisia niittää vallankumouksen hedelmiä, sanoi Boussairi Abidi , 39-vuotias mekaanikko Guardianille .

– Kais Saied panee lopun korruptiolle, hän on oikeudenmukainen presidentti.

Karoui sanoi tiedotustilaisuudessa että hän ei päässyt kilpailemaan vaaleissa reilusti. Hän harkitsi valittamista vaalin tuloksesta sen jälkeen kun virallinen tulos julkistetaan.

Tyytymättömyyttä talouden tilaan

Asiantuntijoiden mukaan kärkiehdokkaat ohittivat tunnetummat poliittiset kasvot siksi, että maassa on tyytymättömyyttä talouden kehnoon tilaan. Tämä oli asia, joka alun perin ajoi tunisialaiset kaduille vuonna 2011.

Eläkkeelle jäänyttä professoria Saiedia tukivat sekä islamistit että vasemmistolaiset. Hän ei käyttänyt juuri ollenkaan varoja vaalikampanjaansa. Hän oli luvannut tuoda takaisin vuoden 2011 kansannousun arvot.

– Meidän on tuotava takaisin luottamus kansan ja vallassa olevien välille, Saied sanoi televisiolle ovensuukyselyjen julkistamisen jälkeen Reutersin mukaan.

Jos Saied vahvistetaan presidentiksi, hänellä on tiedossa vaikeita aikoja.

Viime viikolla valittu parlamentti on pahasti jakautunut. Häntä tukeva islamistinen Ennahda-puolue sai parlamenttiin eniten paikkoja, mutta sillä voi olla vaikeuksia saada aikaan hallituskoalitio.

Työttömyysaste on maassa 15 prosenttia, inflaatio on 6,8 prosentissa ja maalla on korkea julkinen velka. Voimakas ay-liike vastustaa talousuudistuksia, joita ulkomaiset lainanantajat vaativat.