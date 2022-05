Vapaaehtoisen puheenvuoro: Isosisaruksena nuoren tukena – Tyttöjen Tuvan avulla haaveet todeksi

Kajaanin Tyttöjen Tupa tuli minulle tutuksi opiskelujeni kautta. Kun kävimme tutustumassa Tupaan, oli toiminta vasta alkanut täällä Kajaanissa.

Kiinnostuin kovasti Tyttöjen Tuvan periaatteista sukupuolisensitiivisenä työnä ja kerroin koulussani, kuinka hienoa työtä siellä tehdään nuorten parissa ja kuinka upeaa on, että siellä voidaan järjestää koulutuksia vapaaehtoisille.

Kajaanin Tyttöjen Tuvan isosisarustoiminta on tarkoitettu yli 18-vuotiaille, jotka haluavat toimia vapaaehtoisina ja olla myönteisinä malleina sukupuolisensitiivisellä otteella niille 10–16- vuotiaille nuorille, jotka ovat toiminnassamme mukana.

Kun haluaa mukaan toimintaan vapaaehtoisena, pitää käydä koulutus sitä varten, ja jokaiselta isosisarukselta pyydetään rikostaustaote. Sillä voidaan varmistua siitä, että vapaaehtoinen on soveltuva vapaaehtoiseksi tähän toimintaan, jossa ollaan tekemisissä nuorten kanssa.

Isosisarustoiminnassa voi itse valita, haluaako toimia tupa-isosisarena, jolloin kohdataan nuoria joko täällä tuvalla olohuone-, tapahtuma- ja retkitoiminnassa, vaiko yksilötapaamisissa nimetyn nuoren kanssa, jota tavataan noin pari kertaa kuukaudessa. Jokaisesta nimetystä sisarusparista tehdään sopimus, johon kirjataan tapaamisten määrä ja kulloinenkin kesto. Jokaisen sisarusparin ensimmäinen tapaaminen suunnitellaan yhdessä nuorten vanhempien kanssa, jolloin mukana ovat nuori, vanhemmat ja vapaaehtoinen sekä Tuvan työntekijä.

Olen itse toiminut isosisarena vuoden verran, ja minulla on nimikkonuori, jota näen pari kertaa kuukaudessa. Minulle vapaaehtoisena toimiminen on aina ollut haave, jota olen halunnut päästä toteuttamaan jossakin vaiheessa elämää. Pääsy koulun puolesta harjoitteluun Kajaanin Tyttöjen Tuvalle oli oiva tilaisuus hankkia myös isosisaruskoulutus.

Minulle merkityksellistä vapaaehtoisuudessa on se, että voi olla tukena, apuna nuorille ja positiivisena mallina, koska nuorten hyvinvointi on minulle tärkeää. On hienoa auttaa tämänkaltaisen vapaaehtoisuuden kautta nuoria ja olla heille turvallinen aikuinen. Minusta on myös mukavaa, että saan tehdä merkityksellistä työtä vapaaehtoisena.

Uusien vapaaehtoisten saaminen Kajaanin Tyttöjen Tuvalle on tärkeää, jotta saamme nuortemme ympärille enemmän myönteisiä aikuisia, jotka tuovat mukanaan uusia ideoita ja ajatuksia, niin että voimme yhdessä kehittää toiminnan nuorten tarpeisiin sopivaksi.

Toivonkin, että kaikki kiinnostuneet tulisivat rohkeasti mukaan toimintaan. Jokainen vapaaehtoinen on meille tärkeä, ja jokainen tekee oman osansa elämäntilanteensa ja voimavarojensa mukaan – jokaisen panos on merkityksellinen.

Vapaaehtoisen puheenvuoro -palsta toteutetaan yhteistyössä Kajaanin seurakunnan ja paikallisten yhdistysten ja järjestöjen kanssa.

Jaana Lappalainen