Vapaaehtoisen puheenvuoro: Kainuun Näkövammaisten Äänipiste on tärkeä myös vapaaehtoisille

Kajaanilaiset Helena Keränen ja Matti Pitkänen ovat lukeneet Äänipiste-lehteä jo useamman vuoden ajan. Kaveri houkutteli Helenan reilu kuusi vuotta sitten katsomaan, mitä Äänipisteen lukeminen on. Matti löysi ilmoituksen lehdestä kymmenen vuotta sitten ja innostui kokeilemaan.

Ensimmäisellä kerralla Helena ja Matti pääsivät seuraamaan Äänipisteen lukemista vierestä. Toisella kerralla ääneen lukeminen jännitti, mutta muut ryhmän lukijat rohkaisivat. Ryhmien yhteishenki onkin ollut aina hyvä.

Äänipisteen lukemisesta on suuri apu Kainuussa asuville näkövammaisille. Äänipisteestä he kuulevat, mitä Kainuussa tapahtuu. Sieltä kuulee myös Matin lukemat urheilu-uutiset ja Helenan lukemat ajankohtaiset asiat.

Lisää vapaaehtoisia tarvitaan lukijoiksi, koska ryhmien jäsenet ikääntyvät. Uudelta lukijalta lukijaryhmä saa uusia näkökulmia asioihin ja Äänipisteen tilaajat uusia aihealueita kuunneltavakseen.

Vapaaehtoisena toimiminen edellyttää ajankohtaisten asioiden seuraamista, lehtien lukemista ja äänitteeseen luettavien uutisten valitsemista. Lisäksi tarvitaan kerran kuussa 3–4 tuntia aikaa tulla toimintakeskukseen äänittämistä varten. Muita taitoja ei tarvita kuin ääneen lukeminen, ja sekin karttuu harjoittelemalla.

Tavoitteena on saada uusia lukijoita mukaan; varsinkin mieslukijoista oltaisiin tyytyväisiä. Kynnys lähteä mukaan toimintaan on todella matala. Kohokohtia ovat retket, joihin myös vapaaehtoiset otetaan mukaan, suora palaute Äänipisteen kuuntelijoilta sekä onnistumiset, kun on saanut sanahirviöt selätettyä.

Vapaaehtoistyöstä saa päivään täytettä. Täältä saa mukavia ystäviä ja tuttuja, tekemistä, josta yhdistyksen jäsenille on paljon hyötyä ja onnistumisen kokemuksia. Pienellä vaivalla saa itselleen hyvän mielen.

Lukijat ovat yleensä hyvin tunnollisia. Mutta koska kyseessä on vapaaehtoistyö, niin esteen sattuessa muut lukijat kyllä paikkaavat. Jokaisella on se oma juttunsa, josta ajankohtaisia asioita luetaan. Äänipisteen lukeminen on kivaa ja antaa itsellekin paljon.

Kainuun Näkövammaiset ry etsii vapaaehtoisia myös muihin tehtäviin. Esimerkiksi kerhojen vastuuhenkilöiksi Puolangalle, Hyrynsalmelle, Ristijärvelle ja Suomussalmelle. Ole rohkeasti yhteydessä toimistolle.

Vapaaehtoisen puheenvuoro -palsta toteutetaan yhteistyössä Kajaanin seurakunnan ja paikallisten yhdistysten ja järjestöjen kanssa.