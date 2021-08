Vapaaehtoisen puheenvuoro: Monessa mukana Kainuun Sydänyhdistyksessä

Kajaanilaisen Veli Huovisen elämään tuli täydellinen muutos seitsemän vuotta sitten. Kiireisen miehen pysäyttivät suomalaisten kansansairaus sepelvaltimotauti ja pian taudin havaitsemisen jälkeen tehty ohitusleikkaus.

Toipumisvaiheessa Veli Huovinen otti yhteyttä Kainuun Sydänyhdistykseen ja halusi tietoa sydänpotilaiden kuntoutuskursseista. Näillä kursseilla alkoi kiinnostus vapaaehtoistoimintaan herätä. Hän halusi olla saman kokeneiden tukena.

"Kun kuulin, että vertaistukihenkilöitä tarvitaan, olin valmis lähtemään koulutukseen", Huovinen sanoo.

Vertaistukihenkilö on vaitiolovelvollinen tavallinen ihminen, joka auttaa ja ymmärtää toista samassa tilanteessa olevaa.

Hän kävi Sydänliiton vertaistukihenkilökoulutuksen Rovaniemellä, minkä jälkeen hänen yhteystietonsa kirjattiin valtakunnalliseen Etsi vertaistukihenkilö -hakuun. Niinpä Veli Huovinen voi saada yhteydenottoja ympäri Suomen.

"Oma roolini vertaistukihenkilönä on olla kaveri ja kuuntelija. Joskus minulle voi tulla puhelu vaikka Espoosta. Henkilö on saanut lähetteen sydänoperaatioon. Leikkaus huolestuttaa häntä, ja hän haluaa keskustella samassa tilanteessa olleen ihmisen kanssa. Silloin minulla saattaa olla paljonkin tietoa omiin kokemuksiini nojaten. Monesti on tullut hyvä mieli siitä, kun kuulee henkilön huojentuvan luurin toisessa päässä. Silloin tietää auttaneensa toista", Huovinen kertoo.

Vertaistukitoiminta on yksi Kainuun Sydänyhdistyksen tärkeimmistä osa-alueista. Sen vahvistamiseksi pohjoisella sydänalueella (Lappi, Kainuu, Pohjois-Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa) on käynnistynyt tänä keväänä sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEAn rahoittama Sydämeltä sydämelle -hanke, joka keskittyy vertaistukitoiminnan koordinointiin, yhdenmukaistamiseen, kehittämiseen ja toteuttamiseen sekä vapaaehtoisten vertaistukitoimijoiden tukemiseen. Tavoitteena on myös kouluttaa lisää vertaistukihenkilöitä näihin maakuntiin. Hanke on kolmivuotinen.

Veli Huovisen vapaaehtoistoiminta näkyy Kainuun Sydänyhdistyksessä monin tavoin. Hän voi toimia vertaistukiryhmän ohjaajana sekä vertaiskouluttajana. Sydänyhdistyksen Facebook-sivut ovat hänen tekemänsä. Syksyllä yhdistys lähtee mukaan Kainuun keskussairaalan OLKA-toimintaan, jossa koulutetut vertaistukihenkilöt ovat potilaiden tavattavissa. Hän on kiinnostunut lähtemään mukaan tähänkin toimintaan. Tämän vuoden alusta lähtien hän on ollut Kainuun Sydänyhdistys ry:n puheenjohtaja.

Mitä hän sitten saa vapaaehtoistyöstä, kun on näin monessa mukana?

"Vapaaehtoistyöstä saa tosi hyvän mielen. Aina pitää muistaa tietenkin myös oma jaksaminen. Liikaa ei saa itseä kuormittaa, muuten tekemisestä häviää ilo. Ilon ja hyvän mielen kautta teen näitä hommia huumoria unohtamatta", Huovinen sanoo.

projektityöntekijä, Kainuun Sydänyhdistys ry

Vapaaehtoisen puheenvuoro -palsta toteutetaan yhteistyössä Kajaanin seurakunnan ja paikallisten yhdistysten ja järjestöjen kanssa.

Seija Vilmi