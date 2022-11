Vapaaehtoisen puheenvuoro: Unicefin vapaaehtoisuus

UNICEF on YK:n lastenjärjestö, joka toimii yli 190 maassa. Me allekirjoittaneet olemme olleet mukana UNICEFin Kajaanin vapaaehtoisryhmän työssä vuosien ajan erilaisissa tehtävissä. Työmme on mukavaa ryhmätyötä ja antaa meille paljon.

Viime vuodet ovat olleet haasteellisia myös omalle ryhmällemme koronatilanteen ja Ukrainassa olevan sodan vuoksi. Olemme osaltamme halunneet auttaa maapallon hädässä olevia lapsia ja heidän perheitään mm. järjestämällä UNICEFin hätäapukeräyksiä.

Suomen UNICEFin vapaaehtoisverkostossa toimii n. 40 ryhmää, joissa on n. 2000 jäsentä. Yksi näistä on Kajaanin vapaaehtoisryhmä, joka on aloittanut toimintansa v. 1995. Tällä hetkellä ryhmään kuuluu noin 30 jäsentä, joista aktiiviseen toimintaan osallistuu puolet. Kokoonnumme kerran kuukaudessa lukuun ottamatta kesäaikaa.

Kokouksissa käsitellään vuoden toimintasuunnitelman asioita ja tapahtumia, joista tärkeimmät ovat hätäapukeräykset, Lapsen puolella -keräys, Markkinakatu, Lapsen oikeuksien päivä ja osallistuminen joihinkin tapahtumiin Kajaanissa ja Sotkamossa.

Ryhmämme osallistuu joulutoreille ja järjestää oman neliviikkoisen UNICEF-joulumyynnin. Vapaaehtoisemme tekevät käsitöitä ja valmistavat Anna- ja Toivo-nukkeja myyntiin. Käsitöiden lisäksi myymme UNICEFin postikortteja sekä omia arpoja. Samalla jaamme tietoa UNICEFin toiminnasta maailman lasten auttamiseksi.

Vapaaehtoistoiminta antaa meille hyvää mieltä ja iloa, tyytyväisyyttä ja uusia ystäviä. Sanonta "kun annat, niin myös saat" pitää paikkansa. Vapaaehtoistyössä voi toteuttaa omia vahvuuksiaan, saada vastuulleen haluamiaan tehtäviä. Ryhmässämme on hyvä henki, ja on mukava tehdä työtä yhteisten tavoitteiden eteen.

Koemme, että teemme osaltamme merkityksellisiä tekoja lasten oikeuksien toteuttamiseksi, olemme osa arvostettua maailmanlaajuista järjestöä sekä voimme oppia uutta osallistumalla UNICEFin vapaaehtoisten koulutuksiin.

Aina joku kysyy, meneekö raha perille. Voimme vakuuttaa, että UNICEF toimii luotettavasti ja keräysvarat kohdennetaan järjestön toimesta suurimmassa hädässä oleville lapsille eri kriisialueille, mm. Ukrainaan, Afganistaniin, Intiaan ja itäisen Afrikan maihin. Viime vuonna 81 prosenttia tuloista käytettiin maailman lasten hyväksi, keräys- ja hallintokuluihin meni 19 prosenttia. Suomen lasten hyväksi käytettiin n. 6 prosenttia (lapsiystävällisen kuntamallin kehittäminen, kouluyhteistyö ym.).

UNICEFille jokainen tunti tehtyä vapaaehtoistyötä on merkittävä ja jokainen lipaskerääjä on tärkeä. Jos olet kiinnostunut tästä työstä, voit ilmoittautua mukaan ryhmämme puheenjohtajalle tai UNICEFin sivuilla www.unicef.fi/vapaaehtoiset.

Olet lämpimästi tervetullut - ollaan yhdessä "Lapsen puolella"!

Vapaaehtoisen puheenvuoro -palsta toteutetaan yhteistyössä Kajaanin seurakunnan ja paikallisten järjestöjen kanssa.

Aila Vähämaa, Viena Lompolo