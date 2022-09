Vapaaehtoisen puheenvuoro: Vapaaehtoistyö – yhdessä enemmän

Jokaisella on omat syynsä hakeutua vapaaehtoiseksi. Vapaaehtoistyöntekijä on näköalapaikalla, josta näkyvät elinympäristön muutokset ja avuntarve reaaliajassa. Samalla avautuu mahdollisuus jatkuvalle oppimiselle, tietojen ja taitojen päivittämiselle.

Jokainen voi valita oman tavan tehdä vapaaehtoistyötä. Toiselle sopii hyvin taustalla toimiminen nimettömänä ja osana suurempaa kokonaisuutta. Aloittelijan kannattaakin valita yhteisö, jossa on osaamista ja mahdollisuudet toimia suunnitelmallisesti ja turvallisesti.

Esimerkiksi seurakunnat ja järjestöt, joissa tehdään vapaaehtoistyötä, tarjoavat virkistävää toimintaa ja mahdollisuuden tehdä omalla osaamisella työtä yhteisön hyväksi. Kaikki toiminta, mikä madaltaa osallistumiskynnystä ja tarjoaa tasavertaisia kohtaamisia, lisää kaikkien hyvinvointia. Vapaaehtoisten tapaamiset vahvistavat minäkuvaa ja lisäävät rohkeutta kohdata aidosti lähimmäinen ja kuulla hänen kuulumisensa. Taito auttaa lisääntyy kerta kerralta.

"Kiihtyvällä vauhdilla muuttuva maailma ei aina kohtele ihmisiä oikeudenmukaisesti."

Kiihtyvällä vauhdilla muuttuva maailma ei aina kohtele ihmisiä oikeudenmukaisesti. Muutokset elämässä ja elinympäristössä voivat olla kuormittavia ja niiden keskellä tarvitaan monenlaista apua. Esimerkiksi ikääntyminen ja yksinäisyys voivat tehdä arjessa selviytymisen hankalaksi. Yhteiskunnan voimavarat eivät aina kohdennu tukea tarvitseviin, joten vapaaehtoistyöllä on tärkeä rooli. Se mahdollistaa avun saamisen ja inhimillisen kohtaamisen. Vapaaehtoisella on yleensä enemmän aikaa ja mahdollisuus paneutua avuntarpeeseen ja auttaa pienemmissäkin arjen askareissa.

Seurakuntien diakoniatyö mahdollistaa vapaaehtoisten toimimisen työntekijöiden rinnalla tapahtumissa ja toistuvissa kohtaamisissa. Hyvä opastus ja koulutukset antavat valmiudet toimia auttamistyössä, jossa tarvitaan taitoa muuttaa sanat teoiksi.

Kotitalousneuvontajärjestö Martat on edistänyt kotien ja perheiden toimivaa arkea jo yli 120 vuotta. Marttayhdistykset ovat hyvä esimerkki yhteisöstä, jossa jokainen voi oppia taitoja sujuvaan arkeen. Martat toimivat yhdessä monien yhteistyökumppaneiden kanssa ja järjestävät tapahtumia ja koulutuksia kaiken ikäisten ihmisten arjen helpottamiseksi. Tapahtumat lisäävät yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja virkistäviä kohtaamisia.

Väestön ikääntyminen ja kaupungistuminen lisäävät maaseudun tyhjenemistä. Monet pienet kylät ovat vailla palveluja ja yhteisöllisyys on häviämässä. Kyläyhdistyksillä on tärkeä rooli kylien hyvinvoinnin ylläpitäjinä ja lisääjinä. Omalla kylällä järjestettävät tapahtumat lisäävät viihtyvyyttä, turvallisuudentunnetta ja vähentävät näin ulkopuolisen avun tarvetta. Välimatkat voivat olla pitkiä ja liikkuminen on entistäkin kalliimpaa. Kyläyhdistyksissä tehdään arvokasta työtä, joka lisää huolenpitoa naapureista sekä vähentää tarvetta muuttaa asutuskeskuksiin.

Tavoiteltavaa olisi löytää jokaiselle oman arvomaailman mukainen yhteisö. Vapaaehtoistyö lisää omaa virkeyttä ja auttaa lähimmäistä lähellä tai kaukana. Näin me kaikki voimme paremmin.

Kirjoittaja on vapaaehtoistoiminnan moniottelija. 29 Vapaaehtoisen puheenvuoro -palsta toteutetaan yhteistyössä Kajaanin seurakunnan ja paikallisten järjestöjen kanssa.

Tuula Kärnä