Vapaaehtoisen puheenvuoro: Vapaaehtoisuus tuo hyvinvointia tekijälleenkin

Puolankalainen sairaanhoitaja Ritva Aalto on tehnyt työuransa enimmäkseen ikäihmisten parissa osastolla ja kotihoidossa. Työvuosia kertyi yhteensä yli 40 vuotta. Ritva toimi äitinsä omaishoitajana jo työikäisenä ollessaan. Noin kuusi vuotta sitten, äidin poismenon jälkeen, hänellä on ollut enemmän aikaa vapaaehtoistyölle.

Ritva Aalto on aina ollut kiinnostunut ikäihmisistä ja on omaehtoisesti syventänyt myös ammatillista osaamistaan kouluttautumalla monipuolisesti. Ritvan elämänarvoihin lukeutuva toisten auttaminen on ollut aikanaan myös ammatinvalinnassa ratkaisevana tekijänä. Ihmisten auttaminen on lähellä sydäntä, muistisairaudet ja ihmisten jaksaminen kiinnostavat häntä edelleen. Lastenlasten hoivatyötä Ritva tekee satunnaisesti. Eri ikäisten kanssa toimiminen on rikkaus ja voimavara Ritva Aallon elämässä.

Mitä vapaaehtoistoiminta sitten antaa tekijälleen? Ritva Aalto on osallistunut useiden eri tahojen vapaaehtoistoimintaan. Esimerkiksi Kainuun Muistiyhdistys ry:n koordinoimassa Puolangan Kun muisti muuttuu -ryhmässä Ritva on toiminut apuohjaajana jo useamman vuoden ajan. Hän kokee ryhmään kuulumisen voimaannuttavana; ryhmätapaamiset virkistävät.

Vapaaehtoistoiminnasta Ritva kokee saavansa fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia. Vapaaehtoisena voi jakaa omia kokemuksia toisten kanssa.

Ritva Aallon mielestä vapaaehtoisuudessa on positiivista se, että on vapaus valita itseä kiinnostavia tehtäviä ja toimia itselle sopivien aikataulujen mukaan. Vapaaehtoistoiminnassa oppii myös aina jotain uutta ja saa osallistua merkitykselliseen ja tärkeään toimintaan. Vapaaehtoisena toimitaan tasavertaisesti, ollaan ihmisenä ihmiselle.

Ritvan mukaan muistisairaiden kanssa toimiessa vapaaehtoistoimijallakin korostuu halu kuunnella ja olla läsnä. Myös luottamuksellisuus, vastavuoroisuus sekä tasa-arvo ovat tärkeitä vapaaehtoistoiminnan elementtejä.

Ritva Aalto näkee vapaaehtoistoiminnan tärkeänä yhteiskunnan palveluita täydentävänä toimintana.

Ikäihmiset ovat iso voimavara eivätkä pelkästään avun ja palvelujen tarvitsijoita. Ennaltaehkäisevään toimintaan tulisi panostaa enemmän.

Vapaaehtoistoiminnassa mukana olevienkin täytyy seurata aikaansa ja Ritva kokee esimerkiksi Muistiliiton vuosittain järjestämät valtakunnalliset Muistikonferenssit antoisina ja tärkeinä tapahtumina.

Kainuun Muistiyhdistys ry on jakanut vuodesta 2010 lähtien vuosittain KaVeRi-Kuksan yhdelle aktiiviselle vapaaehtoistoimijalle. Ritva Aalto sai KaVeRi-Kuksan vuonna 2019 Huomionosoituksen perusteena oli esimerkiksi apuohjaajana toimiminen erilaisissa ryhmissä sekä monipuolinen kiinnostus ikääntyvien, muistisairautta sairastavien ja heidän läheistensä elämänlaatuun vaikuttavien asioiden kehittäminen.

Ritva Aalto on kuulunut Kainuun Muistiyhdistys ry:n hallitukseen tämän vuoden alusta alkaen. Ritva kokee yhdistykseltä vapaaehtoistoimintaan saamansa tuen tärkeäksi.

Tekstin on koonnut Kainuun Muistiyhdistys ry:n vapaaehtoistoiminnan työntekijä, geronomi Rita Leinonen. Vapaaehtoisen puheenvuoro -palsta toteutetaan yhteistyössä Kajaanin seurakunnan ja paikallisten yhdistysten ja järjestöjen kanssa.