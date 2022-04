Värikäs joukko taivaltaa länteen kuukauden westernissä perjantaina

Rajarosvojen voittaja

Yle Teema & Fem klo 22.25

**** Ei erämaavaellus yhtä miestä kaipaa. Tässä John Fordin klassikkolänkkärissä pärjätään hyvin ilman John Waynea . Harry Carey Jr . ja Ben Johnson ovat reippaita hevosmiehiä, jotka lähtevät mormonikaravaanin oppaiksi vaaralliselle lännentaipaleelle. Kun joukkoon liittyy vielä kiertävä näyttelijäseurue, saadaan jo aika kattava otanta yhteiskunnan hylkimiä tyyppejä. Unelmia kohti kumminkin mennään – rosvoista ja intiaaneista huolimatta. Toimintaa ja ruutia säästellään, mutta tunnetta elokuvaan mahtuu sitäkin sakeammin: kohtaloonvoimaa ja tanssin jytkettä, avaraa taivaanrantaa ja lämmintä huumoria. Pastorikaan ( Ward Bond ) ei ole mikään hurskas kurjuus. Ei ihme, että Rajarosvojen voittaja oli yksi ohjaaja Fordin omista suosikeista. (USA 1950)

Total Recall - unohda tai kuole

Kutonen klo 23.05

*** Paul Verhoevenin tulkinta Philip K. Dickin novellista poukkoilee holtittomasti Maan ja Marsin, muistin ja houreen välillä. Arnold Schwarzenegger on tulevaisuuden duunari, joka havaitsee olevansa salainen agentti ja hengenvaarassa. Tahattoman huumorin rajat rikotaan, mutta tylsää ei ole. (USA 1990)

Rikostutkija Bergman

MTV3 klo 2.50

** Kristina Ohlssonin dekkareihin pohjautuva sarja on piilotettu yön pimeisiin tunteihin. Se ei ole hirvittävä vääryys, sillä ainakin Karin Fahlénin ohjaaman ruotsalaisjännärin liikkeellelähtö on kovin vaisu. Liv Mjönes pitää matalaa profiilia kokeneena rikosanalyytikkona, joka liittyy Tukholman poliisin ryhmään. Fredrika Bergman tulee taloon vailla poliisitaustaa, ja sen hän saa kyllä tuntea nahoissaan. Talonväen asenne on yhtä kolea kuin räntää tiputtelevan Tukholman sää. Bergmanin hoksottimia kuitenkin tarvitaan, kun lapsi ryöstetään rautatieasemalla. Jonas Karlsson ja Alexej Menvelov ovat ennakkoluuloisia työ"kavereita". (Ruotsi 2019)

Pekka Eronen

kriitikko