Varmista hyvä sisäilma kotona ja työpaikalla

Viime vuosina on käyty paljon keskustelua huonosta sisäilmasta ja usein syyksi epäillään hometta tai kosteusvauriota. Syitä voi toki olla monia ja rakennuksen kunto ja ylläpito vaikuttavat sisäilmaan, kuten lämpö- ja kosteusolosuhteet sekä pölyt ja muut hiukkaset. Huonon sisäilman tunnistaa muun muassa tunkkaisesta hajusta ja seisovasta ilmasta. Huonossa sisäilmassa pidempään oleskeltuaan voi tulla erilaisia oireita, kuten päänsärkyä, silmä- ja ihoreaktioita, kurkkukipua, nuhaisuutta ja väsymystä. Oireet vaihtelevat ja ovat yksilöllisiä.

Tärkeintä on ennaltaehkäistä huonon sisäilman syntyminen. Suomen muuttuvat sääolosuhteet vaativat rakennukselta ja huollolta jatkuvaa ylläpitoa. Niin kotona kuin työpaikalla tulee huolehtia riittävästä ja säännöllisestä siivoamisesta. Huoneiston lämpötila tulee olla sopiva, ei liian kuuma eikä liian kylmä. Hyvä sisätilan lämpö tulisi olla +18–22-astetta. Talvella ilma voi tuntua kuivalta, jolloin kuivaa sisäilmaa voi helpottaa ilman kosteuttajalla. Pitkään käytettynä kosteuslaitteet eivät kuitenkaan ole hyvä asia talon rakenteita ajatellen. Täydellinen sisäilman kosteus on n. 40 %, mutta tämä vaihtelee sään mukaan. Talvella kosteusprosentti voi laskea n.20 % ja kuumalla kesäpäivällä nousta 70 % ja jopa ylikin.

Mikäli sisäilmassa tuntuu olevan ongelmaa, on tärkeää varmistaa ilmanvaihtojärjestelmän toimivuus ja huolehtia säännöllisestä huollosta. Ilmanvaihtokoneen suodattimilla on iso vaikutus sisäilman laatuun. Ilmansuodattimet tulisi vaihtaa noin kuuden kuukauden välein , sillä suodattimiin kertyy ulkoapäin tulevia epäpuhtauksia kuten siitepölyä ja liikenteen päästöjä. Pienellä huoltotoimenpiteellä voit vaikuttaa huomattavan paljon hyvään sisäilman laatuun. Mikäli asut taloyhtiössä, kuuluu suodattimien vaihto taloyhtiön vastuulle. Taloyhtiössä suodattimet vaihdetaan samanaikaisesti jokaisessa huoneistossa, tällä varmistetaan se, että koko rakennuksen ilmanvaihto toimii oikein. Kaikissa kodeissa ei ole koneellista tulo- ja poistoilmanvaihtoa. On kuitenkin tärkeää huolehtia, että raitis- ja tuloilmanventtiileissä on oikeanlaiset suodattimet.

Hyvään sisäilmaan ei välttämättä tule kiinnitettyä erityistä huomioita, mutta sen vaikutukset tuntuvat kehossa positiivisesti pidemmällä aikavälillä. Hyvä sisäilma on raikasta hengittää, se ei tunnu kostealta eikä haise tunkkaiselta. Hyvässä sisäilmassa erilaiset hajut eivät jää seisomaan asuntoon pitkäksi aikaa, esimerkiksi ruuan laiton jälkeen. Vietämme päivästä suurimman osan sisätiloissa, joten hyvään sisäilmaan on aiheellista panostaa.

Suodatinmestarit toimittaa ilmansuodattimet kaikkialle Suomeen

Suodatinmestarit Oy:n toimipaikka on Kangasalla. Yrityksellä on verkkokauppa, jonka kautta ilmansuodattimia toimitetaan päivittäin ympäri Suomea ja osa ulkomaille asti. Yrityksessä palvellaan kaikkia asiakkaita tasavertaisesti, olit sitten yksittäinen kuluttaja-asiakas tai ison pörssiyhtiön palveluksessa. Suodatinmestareilla on tarjolla ilmansuodattimia kaikenlaisiin tarpeisiin lähtien kotitalouksista aina teollisuuden tarpeisiin. Suodatinmestareiden ilmansuodattimet täyttävät kaikki laatuvaatimukset ja niissä on erinomainen hinta-laatusuhde.

Monikaan tavallinen kuluttaja ei tiedä millainen suodatin kuuluu hankkia. Suodatinmestareilta saat asiantuntevaa opastusta ja voitkin olla yhteydessä asiakaspalveluun, mikäli et osaa tilata suodatinta verkkokaupan tietojen mukaan. Oikean tuotteen löydettyäsi se postitetaan sinulle nopeasti, viimeistään seuraavana päivänä tilauksesta. Kaikilla tuotteilla on 100 % tyytyväisyystakuu sekä ilmainen palautusoikeus. Prosessista on haluttu tehdä helppo ja asiakasystävällinen. Suodatinmestareilla asiakkaan arvostaminen on tärkeää ja asiakkaan tulee aidosti kokea, että hänestä välitetään. Tämän vuoksi yrityksellä onkin tyytyväisiä ja pitkäaikaisia asiakkaita ympäri Suomea.