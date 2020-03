Varo heikkoja jäitä – Sotkamolainen jäälläliikkuja hämmästyi Nuasjärvelle ilmestynyttä hurjaa railoa

Jäillä liikkuessaan kannattaa olla varovainen.

Kevätaurinko ja lämpimät säät ovat nakertaneet jäiden pintaa jo sen verran, että paikoittain järvet ovat jo vesillä.

Sotkamolainen Petri Komulainen huomasi torstaina, että Nuasjärven selälle on muodostunut iso railo. Railo on sulanut Huuskonniemen ja Petäjäniemen välistä.

– Uskon, että siinä on ollut jäätymisvaiheessa lumi suojana, jolloin jää ei ole päässyt kunnolla vahvistumaan, Komulainen arvelee.

Railo lähtee Jäätiönlahdesta ja kulkee kohti Isoa Selkäsaarta ja Iivonlahtea. Komulainen arvioi, että sen pituus on noin kahdeksan kilometrin luokkaa.

Jäiden kuntoa voi olla vaikeaa arvioida, mikä tekee heikoista kohdista salakavalia.

– Ihmisillä on nyt vapaata aikaa, mutta tällaiset asiat kannattaa huomioida. Nuasjärvellä kauempaa näkyy vain railo, mutta kun menee lähemmäs, vastassa on sula vesi. Itsellenikin oli yllätys, että siellä oli ihan aukisula, Komulainen sanoo.

– En muista, että tuollaista olisi ollut aikaisemmin tuolla kohtaa aikaisempina vuosina.

Tältä näyttää railo Sotkamon Nuasjärvellä. Kuva: Petri Komulainen

Komulainen on huomannut, että jokisuillakin jää on tänä vuonna heikentynyt poikkeuksellisen aikaisin. Hän on tehnyt havaintoja muun muassa Tenetinvirran, Jormasjoen ja Juuvanjoen läheisyydessä.

– Virtaavat paikat, mitä tässä on, ovat varottavia paikkoja, Komulainen sanoo.

Jäiden kantavuutta on syytä epäillä virtaavien paikkojen läheisyydessä läpi talven, mutta nyt jää voi olla heikkoa virtaamattomillakin alueilla.

– Nyt alkaa tosi nopeasti jäät haurastua ja menee tikkuiseksi. Vaikka olisi jäätä, se ei pian ole enää hyväkuntoista.

Jäällä liikkuessaan on hyvä kantaa naskaleita mukanaan. Vetinen jää on liukasta, mikä tekee avannosta nousemisesta vaikeaa ilman naskaleita.

Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliiton videolta voit kerrata, miten pelastaudut pudottuasi jäihin.