Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson hakee jatkokautta - hämmästeli spekulaatioita raskaana olemisesta

Turkulainen Li Andersson , 32, hakee jatkokautta Vasemmistoliiton puheenjohtajana. Vasemmistoliiton puoluekokous päättää puheenjohtajasta marraskuun puolivälissä Kuopiossa.

Opetusministerinä nykyisin oleva Andersson ilmoitti jatkohaluistaan tiistaina Helsingissä.

– Jos puoluekokousväki näin tahtoo. Haluan olla varmistamassa, että hallitus tekee sellaista politiikkaa, jota olemme luvanneet kansalaisille tehdä, Andersson sanoi.

Aivan tiedotustilaisuuden aluksi Andersson hämmästeli spekulaatioita siitä, onko hän raskaana. Spekulaatioita oli esillä maanantaina sen jälkeen, kun kutsu Anderssonin tulevaisuutta koskevaan tiedotustilaisuuteen oli lähetetty medialle.

– Ajattelin aloittaa sillä, miksi tarvitaan tasa-arvoa lisäävä perhevapaauudistusta. Kun 32-vuotias nainen pitää tiedotustilaisuutta tulevaisuudestaan, hänen oletetaan olevan raskaana. Näin ei ole, Andersson kertoi ja viittasi tiedotustilaisuuteen liittyneeseen uutisointiin.

Tiedotustilaisuudessa Andersson korosti vaalivoittoja, puolueen uudistumista ja viime vuosina tulleita uusia jäseniä.

– Yli puolet jäsenistämme on liittynyt vuoden 2011 jälkeen. Mikään puolue ei ole pystynyt uudistumaan samalla tavalla kuin Vasemmistoliitto, Andersson painotti.

Puheenjohtajan tuntemuksen mukaan Vasemmistoliiton kenttä on yhä tyytyväinen puolueen politiikkaan ja hallitusvastuuseen.

– Valtaosa jäsenistöstä halusi, että olemme hallituksessa. Vielä ei ole tullut viestiä, että mieliala olisi muuttunut. Meille oli tärkeätä, että perusturvan ja varhaiskasvatuksen parannuksia saatiin mukaan jo ensimmäiseen budjettiin, jolloin ne vaikuttavat koko vaalikauden aikana.

Vasemmistoliiton pitäisi Anderssonin mielestä olla entistä vahvempi ihmisiä kokoava voima.

– Meillä terästehtaan duunari Raahesta, sairaanhoitaja Imatralta, opiskelija-aktiivi Helsingistä ja eläkeläinen Sauvosta kohtaavat toisiaan ja pohtivat hiilineutraaleja ratkaisuja, hoivan tulevaisuutta ja niin opiskelijoiden kuin eläkeläisten pärjäämistä, hän kuvaili.

Tulevaisuuden haasteiksi Andersson nosti niin ilmastonmuutoksen, köyhyyden kierteen katkaisun kuin digitalisaatiosta aiheutuvan työn murroksen.

– Meidän on oltava sellainen liike, joka sanoo kyllä. Meidän on mahdollista ratkaista ilmastokriisi ja vanhusten hoidon kriisi. Me voimme tehdä toisen asteen koulutuksesta maksutonta. Koulutusjärjestelmää on kehitettävä.

Andersson ei ottanut vahvasti kantaa siihen, haluaako hän vastaehdokkaita.

– Kisa tulee, jos on tullakseen. Haastajia voi tulla, hän totesi.