Vastakohdat täydentävät toisiaan – lauantai-illan elokuvassa ulkoministerin ja puheenkirjoittajan välillä kipinöi

Long Shot – Mahdoton yhtälö

Sub klo 21.00

**** Kun Fred Flarsky oli pieni, kävi Charlotte Field hänen kotonaan lapsenvahtina. Kun he alle ja yli nelikymppisinä kohtaavat, Fred on työttömäksi jäänyt toimittaja. Charlotte on USA:n ulkoministeri, joka harkitsee presidentin uraa. Fredistä tulee hänen puheenkirjoittajansa.

Kun Frediä näyttelee Seth Rogen , ei ole vaikeaa arvata, että roisin huumorin kajauttelu ja keskivahva pössyntuoksu kuuluvat asiaan. Kun puolestaan Charlottea esittää muuntautumiskykyinen Chalize Theron , voi Rogen-komedioiden kaavasta irrota jotain tuoretta.

Theron tasapainottaa kaksikon kemiaa juuri niin, että välille voi syntyä jotain luontevaa kipinää. Charlotte syöttää Fredille ajatuksia. Fred antaa Charlottelle mahdollisuuden hellittää täydellisyyden kuortaan. Ohjaaja Jonathan Levine ei anna sen peittyä helppoihin nauruihin. Ensiesitys. (USA 2019)

Ghost Story

Frii klo 18.25

**** Onkohan herkempää kummitusjuttua tehtykään? David Lowreyn elokuvassa kuollut mies ( Casey Affleck ) nousee lakana yllään ja lähtee seuraamaan vaimonsa ( Rooney Mara ) suruaikaa. Haikeus helmeilee. (USA 2017)

Musta narsissi

Yle Teema & Fem klo 21.05

*** Michael Powell ja Emeric Pressburger ohjasivat tanssielokuvan klassikon *** stdClass ja stdClass ohjasivat tanssielokuvan klassikon stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass (1948). stdClass ei tossu juuri nouse, mutta kuvien lumoa on myös Himalajalle sijoittuvassa nunnadraamassa. Punaiset kengät (1948). Mustassa narsississa ei tossu juuri nouse, mutta kuvien lumoa on myös Himalajalle sijoittuvassa nunnadraamassa.

Deborah Kerr on sisar Clodach, joka saapuu johtamaan syrjäisen ja säiden koetteleman anglikaanisen luostarin uudistustöitä. David Farrar on paikallisten kanssa sujuvasti pärjäävä opas. Vuoriseudun ohuessa ilmassa on myös sakeaa eroottista kaiherrusta, vaikka kaavut ja housut visusti yllä pidetäänkin.

Elokuva valmistui samoihin aikoihin, kun Intia itsenäistyi, ja vanhaa herrakansan alentuvaa asennetta häivähtää mukana. (Britannia 1947)

Pekka Eronen