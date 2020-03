Vastaus Veikko Leinosen kolumniin: Matkailuoppaat tarjoaa käyntejä tehdasalueelle

Kajaanin Matkailuoppaat ry vastaa Veikko Leinosen Tehtaan jälkeen -kolumniin (Koti-Kajaani 14.3.).

Kajaanin Matkailuoppaat on tarjonnut 1980-luvun alusta lähtien Kajaanin kaupungin kanssa järjestetyillä kaikille avoimilla kesäkierroksilla myös kohdekäyntejä tehdasalueelle. Myös tilauskierroksilla on vierailtu tehtaalla jopa niin, että matkailuopas on opastanut myös käynnin PK4:llä. Yhtiö järjesti oppaille koulutuksen tehtävään.

Olemme käyneet kiertoajeluryhmän kanssa monessa yrityksessä tehdasalueella, aidan sisäpuolella. Viimeisimpiä tehdasaiheisia kierroksia ovat olleet 2012 Renforsin Rannan esittely, 2013 Renforsin Ranta, CSC -datakeskuksen esittely, 2014 Renforsin Rannan kuulumisia ja tutustuminen Pölkky Oy:n sahan toimintaan, 2015 Tihisenniemi ennen ja nyt, Valtavalo, 2016 Puunjalostuksesta atomiaikaan, Vumos Oy sekä 2017 Supersankari Rendel -elokuva ja Katera Steel Oy .

Melkein aina matkailijaryhmän tilaaman opastetun kiertoajelun reitti menee Renforsin Rannan vierestä, ja silloin luonnollisesti kerrotaan niin tehtaan historiasta ja merkityksestä kuin myös nykytilanteesta. Oppaiden peruskoulutukseen kuuluu paikkakunnan elinkeinoelämän tuntemus, ja kartutamme ajantasaisia tietoja teollisuuslaitoksista tutustumalla niihin. Tihisenniemen lisäksi olemme vieneet ryhmiä myös moniin Kajaanin teknologiapuiston yrityksiin ja Kajaaninjoen voimalaitoksille.

Tehdasalue on siis ollut kaikille avoimien kesäkierrosten teemana lähes vuosittain, mutta nykyään erinomaisesta yhteistyöstä huolimatta suljetulle alueelle pääsy ei aina kesäaikaan onnistu. Tilauskierrokset suunnittelemme aina asiakkaan toiveiden ja aiheen mukaan. Ensi kesän yhdellä kävelykierroksella tutustutaan Kainuun Voiman Ämmäkosken voimalaitokseen.

Kajaanin Matkailuoppaat ry, puheenjohtaja

Ritva Kemppainen,