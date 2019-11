Vauhdikas dokumentti Pariisin Notre-Damen palosta näyttää, miten tuli eteni

Notre Dame: Uskomaton kilpailu infernoa vastaan

★★★★ Notre-Damen huhtikuisesta tulipalosta kertovan dokumentin alkuosa on kuin jännityselokuvaa, loppua kohti ote ei pysy yhtä tiukkana.

Ohjelma hyödyntää palosta olevaa runsasta kuvamateriaalia, sammuttajien liikkeitä ja katedraalin rakenteita selvitetään havainnekuvin eikä haastatteluja ole liikaa.

Tulipalo sai paljon huomiota maailmalla, Suomessakin. Yksi syy on varmasti, että Pariisin sydämessä oleva Notre-Dame on erittäin tunnettu. Rakennuksessa on vieraillut vuosittain jopa 14 miljoonaa turistia. Victor Hugon romaanin Pariisin Notre-Dame eri teatteri- ja elokuvaversiolla on myös osuutensa tunnettuuteen.

Tulipalo on kauhea ja kaunis

Liekit näyttävät upeilta pimenevässä illassa ja myrkyllinen savu dramaattiselta. Näin on, vaikka tietää kummankin tuhovoiman. Ihailua helpottaa tieto, että kukaan ei kuollut tulipalossa.

Palo alkoi 15. huhtikuuta noin kello 18.50 ja sammutustyöt kestivät koko yön. Tuli tuhosi osan katedraalin puisesta katosta, keskustorni romahti ja myös sisäosat vaurioituivat.

Kuvat tornin romahduksesta ja ihmisten huuto ovat vaikuttavia. Paloa oli katsomassa paljon yleisöä.

Dokumentti päättyy seuraavaan aamuun, kun tuhoja aletaan selvittää.

Jo paloyönä Ranskan presidentti Emmanuel Macron sanoi, että Notre-Dame rakennetaan uudelleen.

