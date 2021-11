Veljekset ryhtyvät ryöstämään

Sub klo 21.00

TV5 klo 21.00

TV5 klo 0.55

Pahat pojat

HHH Jasper Pääkkönen sai kansainvälisen näytön paikat Viikingit -sarjassa ja Spike Leen elokuvassa BlacKkKlansman (2018). Kotimaisen läpimurron hän teki jo 15 vuotta aiemmin. Herkän Eero Takkusen rooli on Aleksi Mäkelän elokuvan sydän, ja tärkein vastavoima Vesa-Matti Loirin väkivaltaiselle isähahmolle. Takkusen poikien esikuvia olivat lööpeistä tutut Koistisen veljekset, jotka "Euran Daltoneina" ryöstelivät bensa-automaatteja. Siitä ja nimestään huolimatta Pahoista pojista tuli pohjimmiltaan hellämielinen kasvutarina. Raamatun, nyrkin ja autotallin välissä varttuvan lestadiolaiskodin veljessarjan täydentävät Peter Franzén , Niko Saarela ja Lauri Nurkse . Heistä elokuvalla on vähemmän kerrottavaa. (Suomi 2003)

Waterworld

HHH Kevin Reynoldsin elokuva on Mad Maxin tyylinen toimintaleffa, mutta ilmastonmuutos on pitänyt aiheen ikävän ajankohtaisena. Napajäät ovat sulaneet, ja Maa on veden varassa. Kevin Costner on länkkärityyppinen yksinäinen porskuttaja, joka osuu paikalle, kun Dennis Hopperin öykkärijoukot vainoavat ihmiskunnan rippeitä. (USA 1995)

21 grammaa

HHHH Suositun urbaanilegendan mukaan ihminen kevenee kuolemansa hetkellä 21 grammaa. Sitä on sitten pidetty todisteena sielun olemassaolosta. Ohjaaja Alejandro González Iñárritu tähtäsi kuitenkin henkimaailman asioiden sijasta yleisempään inhimillisyyteen.

Kolmen kohtalon episodielokuvassa auto-onnettomuus yhdistää huumeista eroon pyristelleen äidin Christinan ( Naomi Watts ), sydänsiirtoa odottavan Paulin ( Sean Penn ) ja uskoon tulleen entisen rikollisen Jackin ( Benicio del Toro ). Kolmikon elämä on sirpaleina, ja sitä on elokuvakin. Tuskainen, kuoleman varjossa kulkeva elokuva vaatii paljon katsojalta, mutta kyllä se antaakin. (USA 2003)

Pekka Eronen