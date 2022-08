Veljekset ryöstävät automaatteja perjantai-illan kotimaisessa rikosdraamassa

Pahat pojat

Sub klo 21.00

*** Takkusen veljekset: ryöstöjä ammattitaidolla. Tarvittaessa myös ilman paitaa. Aleksi Mäkelän rikosdraama myytiin aikoinaan yleisölle nuorten miesten sikspäkeillä ja yhteyksillä uutisista tuttuihin Koistisen ryöstäjäveljeksiin, eli Euran Daltoneihin. Ja hyvin myytiinkin. Vähemmälle huomiolle jäi, että pohjimmiltaan kyseessä oli herkkä kasvutarina. Neljä lestadiolaisveljestä varttuu nyrkin ja Raamatun välissä ja oppii luottamaan vain toisiinsa. Takkusen pojat eivät ryyppää tai polta, mutta bensa-automaatteja he ryöstävät.

Heidän elämäänsä myrkyttää Vesa-Matti Loirin pimeä isähahmo. Vähän kuin muinoin Jukolassa, on Takkusillakin veljeksistä nuorin nimeltään Eero – isän herkkä vastavoima ja Jasper Pääkkösen läpimurtorooli. Peter Frazén , Niko Saarela ja Lauri Nurkse jatkoivat letkaa. (Suomi 2002)

Revitty esirippu

Yle Teema & Fem klo 21.25

*** Alfred Hitchcock ei 67-vuotiaana ollut parhaassa vedossaan, mutta taiturimaisia pieniä kosketuksia kylmän sodan agenttijännäriinkin mahtuu. Paul Newman on amerikkalainen tiedemies, joka lähtee DDR:ään kuin loikkari konsanaan. (USA 1966)

Only Murders in the Building

Disney+

*** Kiva. Se on sopiva määritys rikoskomedialle, jonka koomikko Steve Martin kehitteli John Hoffmanin kanssa. Hauskempaa ja hurjempaa on lajissa totta vie nähty, mutta yhdessä Martin Shortin , Selena Gomezin ja muiden näyttelijöiden kanssa Martin sai sarjaan mukavasti kuplivan hengen. Sarjan ensimmäisellä kaudella entinen tv-tähti, parhaat päivänsä nähnyt Broadway-ohjaaja ja nuori, skarppi nainen tekivät true crime -podcastia ja selvittelivät murhaa tyylikkäässä newyorkilaisessa kotitalossaan. Epäilyksenalaisiin kuului myös pop-legenda Sting . Toinen kausi on periaatteessa sama uusiksi, mutta tällä kertaa se ei niin haittaa. (USA 2022)

Pekka Eronen