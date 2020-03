Venäjän lääkärit ja yleisö ihmeissään koronavirustartuntojen vähyydestä – lehden mukaan korona on kuin taivaan lahja hallitukselle

Venäjän suurta yleisöä ja lääkäreitäkin ihmetyttää, miksi Venäjä on säästynyt koronaviruksen leviämiseltä. Venäjällä on tilastojen mukaan noin yhdeksänkymmentä koronaan sairastunutta, mutta luku elää koko ajan ylöspäin. Suurin tautikeskittymä on Moskovassa, jossa ilmoitetaan 41 ihmisen sairastuneen.

Moskovan kaupunginjohtaja Sergei Sobyuanin kumoaa kansan parissa liikkuvat huhut, että tautia olisi enemmän. Suuren kansan epäluulo on peräisin siitä miten viranomaiset ovat salanneet aids-epidemian.

Hämmästyttävin luku on Kiinan rajan lähellä olevassa Chitan kaupungissa, jossa kerrotaan vain yhden ihmisen sairastuneen, vaikka siellä on liikkunut rajakauppaa tekeviä kiinalaisia runsain joukoin. Chitan kaupunki on Itä-Siperiassa Siperian radan varrella noin 900 kilometrin päässä Kiinan rajasta.

Venäjän kolmanneksi suurimmassa kaupungissa, 1,6 miljoonan asukkaan Novosibirskissa, ei ole virallisen tiedon mukaan yhtään koronaan sairastunutta, vaikka rajakauppa kiinalaisten kanssa on ollut vilkasta. Kiinalaisilla on jopa sahoja Venäjän puolella ja niiden työntekijät ovat kiinalaisia. Venäjä sulki 31. tammikuuta 16 rajanylityspaikkaa 25:stä koronan vuoksi. Venäjällä ja kiinalla on 4200 kilometriä yhteistä rajaa.

Vapauksia voidaan rajoittaa, eikä niitä välttämättä palauteta

Litteraturnaja Gazetan mukaan pandemia tuli kuin taivaan lahjana Vladimir Putinin hallitukselle. Lehden kirjoittaja Kirill Martynov sanoo, että itsevaltaisissa maissa epidemioiden aikana kansalaisvapauksia voidaan rajoittaa hetkellisesti, mutta sitten unohtaa palauttaa ne, kun tauti lakkaa. Kun joukkokokoukset ovat kiellettyjä, ei tarvitse kieltää erikseen mielenosoituksia.

Viime aikoina Venäjällä on osoitettu mieltä maan perustuslakiuudistusta vastaan. Perustuslakituomioistuin linjasi uudistuksen lailliseksi maanantaina.

Kaikki ulkotilaisuudet ja yli 50 hengen kokoontumiset on jo kielletty Moskovassa. Lisäksi maa ilmoitti maanantaina sulkevansa Valko-Venäjän rajansa.

The Moscow Times -lehti puhui venäläisen eturivin virologin Alexander Cherpurnovin kanssa, joka sanoi, että ei ole ollenkaan varma, että kaikki on hyvin.

Cherpurnov kertoi, että hänen mieltään jäytää kysymys siitä miksi koronaluvut ovat niin alhaisia Venäjällä.

– Minua askarruttaa, että miksi sairaalalääkärit eivät ota enemmän näytteitä keuhkokuumepotilailta, vaan kaikkia tapauksia kuvaillaan kausi-influenssaksi.

Moskovassa keuhkokuume oli tammikuussa lisääntynyt edelliseen vuoden tammikuuhun nähden 37 prosenttia, hän sanoi lehdelle.