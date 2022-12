Ulkomaat

Venäjän poliitikkojen sotarikoksille Ukrainassa halutaan oma tuomioistuin – Euroopan tahto on ilmaistu vahvasti: ''Sanat pitää pystyä muuttamaan teoiksi''

Julkaistu: 19.12.2022 klo 18:30

Kun Venäjä iskee ohjuksillaan asuintaloihin Kiovassa, esimerkiksi Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan varapuheenjohtaja Anne-Mari Virolainen tekstaa heti ukrainalaiselle kaverilleen: "Oletko kunnossa?" Ukrainalaiset ovat osa Euroopan neuvostoa, josta Venäjä on erotettu. Virolaisen mielestä myös EU:n tahtotila on niin selkeästi muotoiltu, että tekoja erikoistuomioistuimen perustamiseksi on aihetta odottaa.