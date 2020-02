Venäläiset luulivat, että aids on lyöty – suosittu tubettaja kuitenkin paljasti karun tilanteen

Venäjällä luultiin jo, että hi-virus ja aids on voitettu uusien lääkkeiden avulla, koska maan johto on vuosien ajan vaiennut ongelmasta, kirjoittaa Venäjään seuraava Lännen Median avustaja Markku Saksa.

Virallinen Venäjän johto on vuosien ajan vaiennut hiv- ja aids-ongelmasta niin, että tietämättömät ihmiset luulivat ongelman tulleen jo voitetuksi uusien lääkkeiden ansiosta.

Huippusuosittu venäläinen Youtube-vloggaaja Juri Dud paljasti kahden tunnin hiv ja aids -aiheisessa ohjelmassaan 11. helmikuuta, että venäläiset ovat olleet autuaan tietämättömiä maassa riehuvasta pahasta hiv-tartuntaepidemiasta.

Hiv (human immunodeficiency virus) on viruksen aiheuttama krooninen sairaus, johon on kehitetty tehokas lääkehoito. Aids (acquired immunodeficiency syndrome) on hoitamattoman hiv-infektioiden vaihe, jossa ihmisen puolustusjärjestelmä on heikentynyt selvästi.

Yhdessä viikossa videon näki 13 miljoonaa venäläistä. Katsojien määrä kertoo, kuinka suuri yllätys hivin kantajien ja aidsiin sairastuneiden määrä oli venäläisille. Aids-testeihin ryntäsi moninkertainen määrä väkeä. Netissä aidsista kysyttiin monta kertaa enemmän kuin aikaisemmin.

Dudin ohjelman nimi kertoo mistä on kysymys: Hiv – epidemia, josta ei puhuta .

Päävaikenija on ollut presidentti Vladimir Putin . Hän ei ole sanonut sanaakaan ongelmasta kahdeksaan vuoteen. Putin puhui ensimmäisellä ja toisella kaudellaan vuosina 2000–2008 usein aidsista ja korosti ongelman tärkeyttä, mutta siitä lähtien hän on vaiennut. Virallinen uutisointi noudattelee pitkälti Putinin puheenaiheita. Ei siis ihme, että ihmiset ajattelivat ongelman ratkenneen, kun samaan aikaan kerrottiin uusista ihmelääkkeistä.

Hiv ja aids eivät kuitenkaan hävinneet minnekään. Niihin kuolee noin sata ihmistä joka päivä. Venäjällä virallisesti 1,1 miljoonalla ihmisellä on virus tai tauti, ja he levittävät sitä eteenpäin. Lähes puolet Euroopan hiv-tartunnoista on Venäjällä.

Venäjällä sai viime vuonna uuden infektion 103 000 henkilöä, kun Saksassa luku oli 2 600, Ranskassa 6 000 ja Suomessa, jossa aidsiin tartuttiin tehokkaasti, uusia sairastumisia oli 158.

Luvut kertovat, mikä on valistuksen ja vaikenemisen ero. Nyt kun Venäjä helpottaa viisumien saantia, matkailijoiden on hyvä muistaa, että Pietarissa melkein jokaisella ilotytöllä on hiv tai aids.

Suuren venäläisen kansan tietomäärä hivistä ja aidsista on rajallinen eivätkä lääkäritkään ole siitä aina selvillä. Dud joutui valistamaan ohjelmassaan, että hiv ei leviä hyönteisten välityksellä eikä suutelemalla. Dud joutui ohjelmassaan tekemään työtä, jota valtion ja median olisi pitänyt tehdä jo vuosia.

Päätöksiä haittaa Venäjällä usein hitaus, koska päättäjät eivät uskalla toimia omin päin vaan aina on kysyttävä ylempää ja ylemmän on kysyttävä omalta ylemmältään. Näin päätökset hidastuvat ja ketju pitenee, kunnes lopulta iso johtaja ei ehkä enää tunne koko asiaa.

Dudin videon voima oli se, että siinä puhuttiin tavallisten ihmisten kanssa, jotka eivät olleet koskaan ajatelleet, että heillä olisi hiv. Dud haastatteli ihmisiä, jotka olivat normaalissa parisuhteessa, mutta silti heillä oli hiv tai aids.

Suuri osa venäläisistä on luullut, että hivistä ja aidsista kärsivät vain homoseksuaalit tai huumeidenkäyttäjät. Dud teki sen, mitä Venäjän hallituksen olisi pitänyt tehdä jo vuosia sitten.