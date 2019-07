Verkkokalastuksen ympärivuotista kieltoa tuskin saadaan heti - ''Heinäkuu on se kriittinen aika''

Ympärivuotisen verkkokalastuksen kieltäminen saimaannorpan elinalueilla tuskin toteutuu vielä lähivuosien aikana, sanoo Suomen Luonnonsuojeluliiton saimaannorppa-koordinaattori Kaarina Tiainen .

– Luulen, ettei aika ole vielä poliittisesti kypsä verkkokalastuksen ympärivuotiselle kieltämiselle saimaannorpan elinalueilla. Tämä on kuitenkin Suomen Luonnonsuojeluliiton tavoite pitkällä aikavälillä, Tiainen sanoo.

Tiainen iloitsee verkkokalastuksen kieltämistä vaativasta kansalaisaloitteesta, joka etenee ajallaan eduskunnan käsittelyyn.

Kansalaisaloite tehtiin heti sen jälkeen kun uutisissa kerrottiin, että heinäkuun alussa Saimaalta löytyi neljä verkkoihin kuollutta kuuttia. Kansalaisaloite keräsi hetkessä 50 000 nimeä

– Kansalaisaloite auttaa ja antaa paineita rajoitusten kiristämiselle, vaikka verkkokalastuksen ympärivuotista kieltoa ei saadakaan. Nyt käsittelyn menevät aloite antaa paineita sille, että verkkokalastuskielto ulottuisi koko heinäkuulle, Tiainen sanoo.

Tällä hetkellä verkkokalastus on kielletty huhtikuun puolesta välistä kesäkuun loppuun, mutta Tiaisen mukaan kieltoaika ei ole riittävän pitkä.

– Kun rajoitus loppuu kesäkuun alussa, se näkyy heti siinä, että kuutteja jää verkkoihin. Heinäkuu on se kriittinen aika, hän lisää.

Rajoitus kireämmäksi ehkä jo ensi vuonna

Tiaisen mukaan teoriassa on mahdollista, että pidennetty rajoitusaika voitaisiin saada käyttöön jo ensi vuoden kesällä.

Tämä liittyy maa- ja metsätalousministeri Jari Lepän lupaukseen perustaa heti syksyllä saimaannorppa- ja kalastustyöryhmä, joka alkaa valmistella seuraavaa kalastusrajoituksiin liittyvää asetusta.

– Jos työryhmällä on riittävästi tahtoa, ensi vuoden heinäkuu voitaisiin saada rajoituksen piiriin.

Paikallisille jaettiin norppaturvallisia katiskoja

Suomen Luonnonsuojeluliitto jakoi lauantaina Puumassa yli 130 norppaturvallista katiskaa. Samalla ihmiset saivat luovuttaa vanhoja kalaverkkojaan pois ja sitoutua saimaannorpan suojelemiseen.

Vaikka iso osa Saimaalla liikkuvista ja siellä kalastelevista ihmisistä haluaa suojella uhanalaista eläintä, alueelta löytyy edelleen niitä, jotka eivät tapojaan halua muuttaa.

Tiaisen mukaan usein kyse on iäkkäämmistä miehistä, jotka ovat verkkokalastaneet Saimaalla ikänsä.

– He eivät luota tutkimukseen eivätkä ulkopäin tulevaan tietoon, vaan he luottavan omaan kotiseutuelämäänsä ja kokemukseen, jonka ovat alueella saaneet. Kun heille tullaan ulkoapäin sanomaan, että verkkokalastus pitäisi lopettaa, niin vastarinta on siellä noussut.

– Nämä ovat niitä, jotka ovat sanoneet, ettei heitä hetkauta pätkään, jos norppa jää heidän verkkoonsa, Tiainen kertoo.

Suomalaisille norppa on myyttinen eläin

Huoli norppakannan suojelemisesta kertoo suomalaisten lämpimästä suhteesta saimaannorppaan.

Tiaisen mukaan eläimeen liittyy jotain mystistä, joka puhuttelee ihmisiä. Saimaannorppa on samaan aikaan utelias ja erakkomainen luonne.

– Saimaannorpassa on suomalaisiin vetoavaa traagisuutta ja erakkomaista. Sanotaan, että jo norpan kohtaamisessa on jotain merkillistä mystisyyttä, koska todellisuudessa eläimen voi kohdata harvoin, Tiainen sanoo.

Tällä hetkellä saimaannorppia arvioidaan olevan noin 380-400 yksilöä. Ympäristöministeriön mukaan verkkokalastus on saimaannorpan suurin uhka.

Ympäristöministeri Krista Mikkonen (vihr.) ja metsähallitus ovat vedonneet kalastajiin, etteivät he verkkokalastaisi norppavesillä heinäkuussa.