Verkkokaupan syksyn 2020 top3-tuotteet

Syksy on ovella, ja koronan lisäksi myös verkkokauppa osoittaa piristymisen merkkejä suhteellisen tavanomaisen kesämyynnin jälkeen.

Syksyllä käyvät kaupaksi monet vakiotuotteet, joiden kysyntä painottuu syksyyn, mutta korona tuo tähän joitakin muutoksia.

Meillä Preeco.fi-verkkokaupassa myydään hyvin monenlaista tavaraa.

Syksyn myyntien perusteella verkkokauppamme 3 parasta tuotekategoriaa:

1 . Suosituin tuote on ehdottomasti painopeitto. Painopeitot ovat kasvattaneet suosiotaan tasaisesti viime vuosina myös Suomessa. Maailmalla ne ovat olleet tunnettuja jo kauan, mutta nyt myös Suomessa on havahduttu niiden unen laatua parantavaan vaikutukseen. Ennustamme, että painopeitoista on tulossa tämän joulun hittituote, ja syksyn viilentäessä kelejä ne alkavat kiinnostaa jo hyvissä ajoin ennen joulua.

2 . Toiseksi suosituin tuotekategoria on pelituolit. Pelituolit ovat kasvattaneet suosiotaan räjähdysmäisesti viimeisten vuosien aikana. Kun korona tuli 2020 keväällä Suomeen, myös peliala sai tästä tuntuvan nosteen. Google Trends (2.9.2020) näyttää, kuinka pelituolien hakumäärä nousee äkillisesti juuri maaliskuun puolivälissä.

3 . Kolmanneksi suosituin tuote on kestosuosikkimme pressutalli. Monet ovat sijoittaneet koronan takia säästyneet ulkomaanmatkarahat kodin mukavuuteen. Kesällä pihakalusteita ja -tarvikkeita on siis päivitetty ahkerasti, mutta talven tullessa mönkijät, kalusteet ja lasten lelut pitää saada suojaan. Tähän monet ovat keksineet ratkaisuksi helposti pystytettävän pressutallin, joka toimii suojana säällä kuin säällä.

Preeco Trading Oy on suomalainen verkkokauppayritys, jonka perustivat 4 opiskelijakaverusta Oulun yliopistossa 2012.

Tämän jälkeen verkkokauppaliiketoiminta on kasvanut kovaa vauhtia, ja nykyisten neljän yrityksen yhteisliikevaihto ylittää 20 miljoonan rajapyykin vuonna 2020.

Yrittäjinä yrityksissä toimivat Henrik Viitala , Jani Laitinen , Juha-Matti Raappana ja Juho Horkka .