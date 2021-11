Kajaanilaisseuralla on U18-ikäluokassa jalkeilla varsin vahva joukkue. Vastuuvalmentaja Pete Jäppinen näkee yksilöpuolella sellaista potentiaalia, että Hokin Mestis-miehistöön voi olla lähivuosina tulossa omia kasvatteja.

– Ei valmentajana kovin usein saa käsiinsä tällaista ryhmää. Sellainen once in a lifetime (kerran elämässä) -tilannehan tämä melkein on, Hokin alle 18-vuotiaiden ikäluokan Mestis-joukkuetta luotsaava Pete Jäppinen heittää.

Pieni tarkennus lienee paikallaan. Jäppinen viittaa…